CANLI YAYIN
Geri

Maçka'daki erkek cesedi 17 suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz'a ait çıktı

İstanbul Şişli’de bulunan Maçka Parkı'nda bir erkek cesedi bulundu. Temizlik görevlilerin çalıların arasında bulduğu cansız bedenin 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Şişli Maçka Parkı'nda temizlik görevlileri çalıların arasında 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait erkek cesedi buldu.
  • Tuncay Yılmaz'ın 17 ayrı suçtan poliste kaydı bulunduğu tespit edildi.
  • Cesedin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
  • Olay sabah saat 08.30 sıralarında meydana geldi ve sağlık ekipleri kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
  • Olayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda çöpleri toplayan temizlik görevlileri çalıların arasında bir erkek cesedi buldu.

Maçka Parkı'nda esrarengiz ölüm

Yapılan incelemede cesedin 29 yaşındaki Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

Maçka'da erkek cesedi bulundu. (Görüntüler DHA'dan alınmıştır)

TEMİZLİK GÖREVLİLERİ BULDU

Sabah saat 08.30 sıralarında Maçka Parkı'nda temizlik yapan görevliler çalıların arasında bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Ceset 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz'a ait olduğu belirlendi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU: 17 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin 29 yaşında ve 17 ayrı suçtan poliste suç kaydı bulunan Tuncay Yılmaz olduğu belirlendi.

Ekipler parkta incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından Yılmaz'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler