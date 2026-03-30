Ayrıca raporda, meydana gelen darp olayı ile Keskin'in ölümü arasında sanık Saruhan Atasoy tarafından atılan yumruk nedeniyle illiyet bağının bulunduğu bildirildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemiş iseler de yaşanan olayda sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, sanıklar Murat Yıldırım, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın müteveffanın direncini kırmaları sonucunda sanık Saruhan Atasoy'un müteveffaya yumruk atması sonucu gerçekleşen olayda diğer sanıkların müşterek fail olarak olaya iştirak ettikleri, meydana gelen olaydan tüm sanıkların sorumlu olduğu ve üzerlerine atılı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

Araç muayene istasyonunda öldüren darp!



14'ER YILLA YARGILANACAKLAR



Sanıkların, müşterek fail kabul edilerek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşma, 11 Haziran'da görülecek.