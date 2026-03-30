CANLI YAYIN
Geri

Araç muayene istasyonu cinayetinde iddianame kabul edildi: 4 sanığın 14 yıl hapsi isteniyor

Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya hazırlanan iddianame, kabul edildi. Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince ilk duruşması 11 Haziran'da görülecek davada, 4 sanık "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle yargılanacak.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
Ankara'da araç muayene istasyonunda çıkan kavgada polis memuru Melih Okan Keskin'in hayatını kaybettiği olaya ilişkin 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yenimahalle ilçesinde, 2 Şubat'ta aracını muayene ettirmek için TÜVTÜRK'ün Yenimahalle ilçesi İvedik Araç Muayene İstasyonu'na giden polis memuru Melih Okan Keskin'in muayene istasyonu çalışanlarıyla yaşadığı kavganın ardından tedavi gördüğü hastanede 5 Şubat'ta hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Araç muayene istasyonundaki kavga kamerada (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir)

KESKİN'E YUMRUK ATTILAR

İddianamede, kamera kayıtlarında olay mahallinde bulunan sanıklardan Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın itekleyerek Keskin'i dışarı çıkardığı, yaşanan arbede sırasında sanıklardan Yiğitcan Karlar'ın zıplayarak Keskin'e vurmaya çalıştığı, Rahman Görfidan'ın da Keskin'in üzerine doğru itekleyerek yürüdüğü ve Murat Yıldırım'ın Keskin'e yumruk attığı anlatıldı.

Polis memuru Melih Okan Keskin'in eşi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ek fezlekede bulunan kamera kayıtlarında ise kalabalığın dağıldığı sırada sanık Saruhan Atasoy'un olay yerine geldiği aktarılan iddianamede, araçla Keskin'in bacağına hafifçe çarptığı, araçtan inerek Keskin'e yumruk attığı, olay yerine polis ekiplerinin gelmesinin ardından Keskin'in aracı ile ayrılarak hastaneye gittiği kaydedildi.

ÖLÜMÜ KAFA İÇİ KANAMA SONUCU MEYDANA GELDİ

Adli Tıp Kurumu raporuna yer verilen iddianamede, polis memuru Keskin'in maruz kaldığı darp olayına bağlı yaralanması üzerine hastaneye başvurduğu, tedavisi devam ederken hayatını kaybettiği, ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa içi kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı.

Ayrıca raporda, meydana gelen darp olayı ile Keskin'in ölümü arasında sanık Saruhan Atasoy tarafından atılan yumruk nedeniyle illiyet bağının bulunduğu bildirildi.

İddianamede, şunlar kaydedildi:

"Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmemiş iseler de yaşanan olayda sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri, sanıklar Murat Yıldırım, Rahman Görfidan ve Yiğitcan Karlar'ın müteveffanın direncini kırmaları sonucunda sanık Saruhan Atasoy'un müteveffaya yumruk atması sonucu gerçekleşen olayda diğer sanıkların müşterek fail olarak olaya iştirak ettikleri, meydana gelen olaydan tüm sanıkların sorumlu olduğu ve üzerlerine atılı 'kasten yaralama sonucu ölüme neden olma' suçunu işledikleri tüm dosya kapsamından anlaşılmıştır."

Araç muayene istasyonunda öldüren darp!


14'ER YILLA YARGILANACAKLAR

Sanıkların, müşterek fail kabul edilerek, "kasten yaralama sonucu ölüme neden olma" suçundan 14'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianame, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İlk duruşma, 11 Haziran'da görülecek.

