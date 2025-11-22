Genç kadın ölüme göğüs gerdi

Meme estetiği olan genç kadı, büyük bir kabus yaşadı. Tam 12 kez bıçak altına yattı. Sonunda üniversite hastanesi, sırtından alınan parçayla yeni göğüs yaptı.

İstanbul'da sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan (35), 5 yıl önce göğüs operasyonu geçirdi. Ardından birkaç kez daha bıçak altına yattı. Ancak iddiasına göre son olarak gittiği doktor G.T, ameliyat ortamı olmadan ve hemşiresiz lokal anestezilerle kendisini ameliyat etti.

Hatta makası bile kendisine tutturdu.

Birkaç yıl içerisinde 12 ayrı ameliyat olmak zorunda kalan Sarıcan, sol göğsünü tamamen kaybetme noktasına geldi. Kendisini bu hale getiren cerrah G.T.'den şikayetçi olan, Sarıcan neredeyse yok olan göğsünü Kocaeli Üniversitesi Hastanesinde sırtından alınan parça ile yeniden yaptırdı.

Göğüsünü tamamen kaybetme riski olan Zehra Sarıcan, 5 yıldır yaşadığı kabusun hesabını mahkemede soracağını söyledi.

ANESTEZİ BİLE YAPMADI

Genç kadın; "Hayatım aylarca kabusa döndü. İltihaplar oldu, sürekli dikişler attı. Yanına gittim anestezi yapmadan dikip gönderdi. Acıdan öleceğim dediğimde yan tarafta mezarlık var oraya gömeriz diye benimle dalga geçti. Adelet istiyorum" dedi. Zehra Sarıcan'ı, üniversite hastanesi kurtardı.