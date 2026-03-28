Havalimanı Transferi: Başka bir meydana yönlendirilen yolcuların asıl varış noktasına ulaştırılması için havayolu şirketleri tarafından otobüs seferleri düzenleniyor.

İstanbul Havalimanı'nda (IST) operasyonlar devam ediyor; ancak yönlendirilen uçaklar nedeniyle trafik yoğunluğu ve kısa süreli rötarlar gözlemleniyor.

HEAŞ kısıtlamanın 30 Mart Pazartesi gününü de kapsadığını açıkladı. Sabah saatlerindeki uçuşlar için mutlaka havayolu şirketinden teyit almalısınız.

Pegasus veya AJet'in internet sitesindeki "Bilet İşlemlerim" sekmesinden veya çağrı merkezlerinden iade talebinde bulunabilirsiniz.

İptal edilen uçuşum için nasıl iade alabilirim?

Hayır, tüm uçuşlar durmadı ancak kapasite kısıtlaması nedeniyle belirli seferler iptal edildi. Diğer seferlerde gecikmeler yaşanabilir.

Rüzgar hamlesi (windshear) riski, pilotların pisti pas geçmesine ve uçakların yönlendirilmesine neden oldu.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara 'güncel bilgileri kontrol edin' uyarısı yapıldı.

Uçağım başka bir havalimanına inerse (Divert) ne olur?

Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan ve İstanbul Havalimanı gibi farklı meydanlara yönlendirilen yolcular için hava yolu şirketleri genellikle ücretsiz otobüs servisleri düzenler. Yolcuların asıl varış noktasına ulaştırılması hava yolunun sorumluluğundadır.

Yarın (30 Mart) için uçuş kısıtlaması devam ediyor mu?

Evet, HEAŞ ve MADKOM kararına göre kısıtlama 30 Mart Pazartesi gününü de kapsıyor. Meteorolojik verilere göre fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden, sabah uçuşlarında benzer aksamalar yaşanabilir.

EDİTÖR NOTU

İstanbul'da yaşanan bu durum, sadece bir yağışın ötesinde, "rüzgar hamlesi" (windshear) ve düşük görüş mesafesinin havacılık standartlarını zorlamasından kaynaklanıyor. Pilotların pas geçme (go-around) oranlarının artması, havalimanı kapasitesini düşürürken yakıt kritiğine giren uçakların İstanbul Havalimanı gibi geniş kapasiteli limanlara yönlendirilmesi standart bir emniyet prosedürüdür. Ancak AKOM'un "yağışlar tüm hafta sürecek" uyarısı, önümüzdeki günlerde de rötarların ve benzer kısıtlamaların devam edebileceğini gösteriyor.