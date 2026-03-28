tanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar İstanbul Havalimanı ve çevre illere yönlendirilirken, Pegasus ve AJet hava yolları peş peşe iptal kararları açıkladı.
SABİHA GÖKÇEN'DE SEFER SAYILARI DÜŞTÜ
İstanbul genelinde görüş mesafesini düşüren fırtına, uçuş emniyetini riske atınca hava yolu şirketleri zorunlu kısıtlamaya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29-30 Mart tarihlerini kapsayan uçuş kısıtlaması kararı alındığını resmen bildirdi.
HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN İPTAL BİLANÇOSU
|Hava Yolu Şirketi
|İptal Edilen Sefer Sayısı
|Yönlendirilen (Divert) Uçak Sayısı
|Pegasus
|76
|-
|AJet
|51
|11
|Toplam
|127
|11
ŞİRKETLER NE DEDİ? OPERASYONEL DETAYLAR
Hava yolu şirketleri, yolcuların mağduriyetini gidermek ve emniyeti sağlamak adına peş peşe açıklamalar yayınladı:
AJet Cephesi: Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 11 seferimiz başka havalimanlarına yönlendirildi. Hava şartlarının seyrine göre yeni iptaller söz konusu olabilir" bilgisini paylaştı.
Pegasus Cephesi: Şirket, iptallerin MADKOM kısıtlamaları doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı. Yolcuların havalimanına gelmeden önce "Uçuş Durumu" ekranlarını kontrol etmeleri ve SMS/E-posta bilgilendirmelerini dikkate almaları istendi.
HIZLI UÇUŞ SORGULAMA VE İPTAL LİSTESİ
Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) merkezli iptal edilen seferlerin anlık durumuna aşağıdaki resmi bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
Pegasus İptal Listesi: flypgs.com/bilgi/ucus-durumu
AJet Sefer Sorgulama: ajet.com/flight-status-list
Sabiha Gökçen Canlı Uçuş Paneli: sabihagokcen.aero/ucuş-bilgileri
YOLCULAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER
Ücretsiz İade/Değişim: Seferi iptal olan yolcular, havayollarının mobil uygulamaları üzerinden ek ücret ödemeden değişiklik yapma hakkına sahip.
Havalimanı Transferi: Başka bir meydana yönlendirilen yolcuların asıl varış noktasına ulaştırılması için havayolu şirketleri tarafından otobüs seferleri düzenleniyor.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
Sabiha Gökçen uçuşları tamamen durdu mu?
Hayır, tüm uçuşlar durmadı ancak kapasite kısıtlaması nedeniyle belirli seferler iptal edildi. Diğer seferlerde gecikmeler yaşanabilir.
İptal edilen uçuşum için nasıl iade alabilirim?
Pegasus veya AJet'in internet sitesindeki "Bilet İşlemlerim" sekmesinden veya çağrı merkezlerinden iade talebinde bulunabilirsiniz.
Yarın (30 Mart) uçuşlar yapılacak mı?
HEAŞ kısıtlamanın 30 Mart Pazartesi gününü de kapsadığını açıkladı. Sabah saatlerindeki uçuşlar için mutlaka havayolu şirketinden teyit almalısınız.
İstanbul Havalimanı'nda durum ne?
İstanbul Havalimanı'nda (IST) operasyonlar devam ediyor; ancak yönlendirilen uçaklar nedeniyle trafik yoğunluğu ve kısa süreli rötarlar gözlemleniyor.
Uçağım başka bir havalimanına inerse (Divert) ne olur?
Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan ve İstanbul Havalimanı gibi farklı meydanlara yönlendirilen yolcular için hava yolu şirketleri genellikle ücretsiz otobüs servisleri düzenler. Yolcuların asıl varış noktasına ulaştırılması hava yolunun sorumluluğundadır.
Yarın (30 Mart) için uçuş kısıtlaması devam ediyor mu?
Evet, HEAŞ ve MADKOM kararına göre kısıtlama 30 Mart Pazartesi gününü de kapsıyor. Meteorolojik verilere göre fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden, sabah uçuşlarında benzer aksamalar yaşanabilir.
EDİTÖR NOTU
İstanbul'da yaşanan bu durum, sadece bir yağışın ötesinde, "rüzgar hamlesi" (windshear) ve düşük görüş mesafesinin havacılık standartlarını zorlamasından kaynaklanıyor. Pilotların pas geçme (go-around) oranlarının artması, havalimanı kapasitesini düşürürken yakıt kritiğine giren uçakların İstanbul Havalimanı gibi geniş kapasiteli limanlara yönlendirilmesi standart bir emniyet prosedürüdür. Ancak AKOM'un "yağışlar tüm hafta sürecek" uyarısı, önümüzdeki günlerde de rötarların ve benzer kısıtlamaların devam edebileceğini gösteriyor.