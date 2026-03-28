CANLI YAYIN
Geri

29 Mart 2026 Sabiha Gökçen iptal edilen uçak seferleri listesi

İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış nedeniyle, 29 Mart Pazar günü Sabiha Gökçen Havalimanı merkezli toplam 127 uçak seferi iptal edildi. Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) kararıyla alınan kısıtlama doğrultusunda Pegasus 76, AJet ise 51 seferini operasyon dışı bıraktığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
29 Mart 2026 Sabiha Gökçen iptal edilen uçak seferleri listesi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'da şiddetli fırtına nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 29-30 Mart tarihlerini kapsayan uçuş kısıtlaması uygulanıyor.
  • Pegasus 76, AJet 51 olmak üzere toplam 127 sefer iptal edildi ve 11 uçak başka havalimanlarına yönlendirildi.
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar İstanbul Havalimanı ve çevre illere yönlendirildi.
  • Hava yolu şirketleri seferi iptal olan yolcuların ücretsiz iade ve değişiklik yapabileceklerini duyurdu.
  • İstanbul Havalimanı'nda operasyonlar devam ediyor ancak yönlendirilen uçaklar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

tanbul'da sabah saatlerinden itibaren şiddetini artıran olumsuz hava koşulları, hava ulaşımında büyük aksamalara yol açtı. Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapamayan uçaklar İstanbul Havalimanı ve çevre illere yönlendirilirken, Pegasus ve AJet hava yolları peş peşe iptal kararları açıkladı.

İstanbul'daki fırtına nedeniyle Sabiha Gökçen'de Pegasus ve AJet'in toplam 127 seferi iptal edildi.

SABİHA GÖKÇEN'DE SEFER SAYILARI DÜŞTÜ

İstanbul genelinde görüş mesafesini düşüren fırtına, uçuş emniyetini riske atınca hava yolu şirketleri zorunlu kısıtlamaya gitti. Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi (HEAŞ), olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 29-30 Mart tarihlerini kapsayan uçuş kısıtlaması kararı alındığını resmen bildirdi.

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN İPTAL BİLANÇOSU

Hava Yolu Şirketiİptal Edilen Sefer SayısıYönlendirilen (Divert) Uçak Sayısı
Pegasus76-
AJet5111
Toplam12711

Şiddetli yağış ve fırtına Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğini felç etti, çok sayıda uçak İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

ŞİRKETLER NE DEDİ? OPERASYONEL DETAYLAR

Hava yolu şirketleri, yolcuların mağduriyetini gidermek ve emniyeti sağlamak adına peş peşe açıklamalar yayınladı:

  • AJet Cephesi: Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Uçuş emniyetinden ödün vermeden operasyonlarımızı sürdürüyoruz. 11 seferimiz başka havalimanlarına yönlendirildi. Hava şartlarının seyrine göre yeni iptaller söz konusu olabilir" bilgisini paylaştı.

  • Pegasus Cephesi: Şirket, iptallerin MADKOM kısıtlamaları doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı. Yolcuların havalimanına gelmeden önce "Uçuş Durumu" ekranlarını kontrol etmeleri ve SMS/E-posta bilgilendirmelerini dikkate almaları istendi.

HIZLI UÇUŞ SORGULAMA VE İPTAL LİSTESİ

Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) merkezli iptal edilen seferlerin anlık durumuna aşağıdaki resmi bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

  • Pegasus İptal Listesi: flypgs.com/bilgi/ucus-durumu

  • AJet Sefer Sorgulama: ajet.com/flight-status-list

  • Sabiha Gökçen Canlı Uçuş Paneli: sabihagokcen.aero/ucuş-bilgileri

AKOM'un hafta boyunca yağış uyarısı, Sabiha Gökçen'deki rötarların devam edebileceğini gösteriyor.

YOLCULAR İÇİN KRİTİK BİLGİLER

  • Ücretsiz İade/Değişim: Seferi iptal olan yolcular, havayollarının mobil uygulamaları üzerinden ek ücret ödemeden değişiklik yapma hakkına sahip.

  • Havalimanı Transferi: Başka bir meydana yönlendirilen yolcuların asıl varış noktasına ulaştırılması için havayolu şirketleri tarafından otobüs seferleri düzenleniyor.

Rüzgar hamlesi (windshear) riski, pilotların pisti pas geçmesine ve uçakların yönlendirilmesine neden oldu.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

Sabiha Gökçen uçuşları tamamen durdu mu?

Hayır, tüm uçuşlar durmadı ancak kapasite kısıtlaması nedeniyle belirli seferler iptal edildi. Diğer seferlerde gecikmeler yaşanabilir.

İptal edilen uçuşum için nasıl iade alabilirim?

Pegasus veya AJet'in internet sitesindeki "Bilet İşlemlerim" sekmesinden veya çağrı merkezlerinden iade talebinde bulunabilirsiniz.

Yarın (30 Mart) uçuşlar yapılacak mı?

HEAŞ kısıtlamanın 30 Mart Pazartesi gününü de kapsadığını açıkladı. Sabah saatlerindeki uçuşlar için mutlaka havayolu şirketinden teyit almalısınız.

İstanbul Havalimanı'nda durum ne?

İstanbul Havalimanı'nda (IST) operasyonlar devam ediyor; ancak yönlendirilen uçaklar nedeniyle trafik yoğunluğu ve kısa süreli rötarlar gözlemleniyor.

İptal edilen uçuşlar nedeniyle yolculara 'güncel bilgileri kontrol edin' uyarısı yapıldı. (Fotoğraflar AA ve X üzeirnden alınmıştır.)

Uçağım başka bir havalimanına inerse (Divert) ne olur?

Sabiha Gökçen'e iniş yapamayan ve İstanbul Havalimanı gibi farklı meydanlara yönlendirilen yolcular için hava yolu şirketleri genellikle ücretsiz otobüs servisleri düzenler. Yolcuların asıl varış noktasına ulaştırılması hava yolunun sorumluluğundadır.

Yarın (30 Mart) için uçuş kısıtlaması devam ediyor mu?

Evet, HEAŞ ve MADKOM kararına göre kısıtlama 30 Mart Pazartesi gününü de kapsıyor. Meteorolojik verilere göre fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden, sabah uçuşlarında benzer aksamalar yaşanabilir.

EDİTÖR NOTU

İstanbul'da yaşanan bu durum, sadece bir yağışın ötesinde, "rüzgar hamlesi" (windshear) ve düşük görüş mesafesinin havacılık standartlarını zorlamasından kaynaklanıyor. Pilotların pas geçme (go-around) oranlarının artması, havalimanı kapasitesini düşürürken yakıt kritiğine giren uçakların İstanbul Havalimanı gibi geniş kapasiteli limanlara yönlendirilmesi standart bir emniyet prosedürüdür. Ancak AKOM'un "yağışlar tüm hafta sürecek" uyarısı, önümüzdeki günlerde de rötarların ve benzer kısıtlamaların devam edebileceğini gösteriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler