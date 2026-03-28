Doğum izni 24 haftaya çıkıyor: Anneye 123 bin TL, babaya 10 gün izin

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan torba yasa ile çalışan anne ve babalara ücretli izin süresi artırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 5 günden 10 güne çıkarılacağını açıkladı. Yeni düzenlemeyle annelere bu süreçte en az 123 bin 312 lira ödeme yapılacak, izinlerin geriye dönük kullanılabilmesi de mümkün olacak.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya, babalık izninin ise 5 günden 10 güne çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı.
  • Düzenleme, yasa çıktığında 24 haftalık iznini tamamlamamış anneleri de kapsayacak şekilde geriye dönük hak tanıyacak.
  • Yeni düzenleme ile 0-3 yaş arası çocuk evlat edinen koruyucu ailelere de doğum iznine benzer bir hak verilecek.
  • Bakan Göktaş, bu adımın Türkiye'de düşen doğum oranlarına karşı aileyi desteklemek amacıyla atıldığını belirtti.
  • Doğum izni düzenlemesinin yanı sıra, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla genç çiftlere faizsiz evlilik kredisi sağlanıyor.

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren kritik değişiklik geliyor… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinde yıllardır beklenen düzenlemeyi açıkladı. Türkiye'de 16 hafta olarak uygulanan doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Göktaş, annelere daha uzun süreli izin hakkı tanınacağını bildirdi.

"16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedefledik" diyen Göktaş, düzenlemenin aile yapısını güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.

SADECE SÜRE UZAMIYOR: GERİYE DÖNÜK HAK DA GELİYOR

Yeni düzenleme sadece izin süresini artırmakla sınırlı kalmayacak. Daha önce doğum izni tamamlanmadan işe dönmek zorunda kalan anneler de bu haktan yararlanabilecek.

Göktaş, bu detayı şu sözlerle açıkladı:
"Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik"

KORUYUCU AİLELERE DE DOĞUM İZNİ BENZERİ HAK

Düzenleme sadece biyolojik ebeveynleri kapsamıyor. Koruyucu aileler için de önemli bir adım atılıyor. Özellikle 0-3 yaş arası çocukların evlat edinilmesi durumunda, ailelere doğum iznine benzer bir izin hakkı tanınacak.

NEDEN BU ADIM ATILDI?

Bakan Göktaş, Türkiye'de doğum oranlarının hızla düştüğüne dikkat çekerek bu düzenlemenin önemine işaret etti: "Doğurganlık hızımız bu şekilde giderse önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Bu, çok büyük bir düşüş" Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına karşı aileyi destekleyici politikaların artırılması gerektiğini vurguladı.

AİLEYE TAM DESTEK: FAİZSİZ KREDİ VE TEŞVİKLER

Doğum izni düzenlemesi, aile politikalarının sadece bir parçası. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan destekler de dikkat çekti:

227 bin 993 çift başvurdu

132 bin 686 genç kredi aldı

10 milyar 734 milyon lira kaynak aktarıldı

"Bu kredi 4 yıllık, 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli" diyen Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlere ek erteleme imkanı da sunulduğunu belirtti.

"EN GÜÇLÜ KALEMİZ AİLE"

Aileyi merkeze alan politikaların süreceğini vurgulayan Göktaş, güçlü devletin temelinin güçlü aile olduğunu söyledi. Yeni doğum izni düzenlemesi, hem annelere hem babalara daha fazla destek sağlayarak Türkiye'de aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

