Yeni düzenleme ile 0-3 yaş arası çocuk evlat edinen koruyucu ailelere de doğum iznine benzer bir hak verilecek.

Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren kritik değişiklik geliyor… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinde yıllardır beklenen düzenlemeyi açıkladı. Türkiye'de 16 hafta olarak uygulanan doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Göktaş, annelere daha uzun süreli izin hakkı tanınacağını bildirdi.

SADECE SÜRE UZAMIYOR: GERİYE DÖNÜK HAK DA GELİYOR

Yeni düzenleme sadece izin süresini artırmakla sınırlı kalmayacak. Daha önce doğum izni tamamlanmadan işe dönmek zorunda kalan anneler de bu haktan yararlanabilecek.

Göktaş, bu detayı şu sözlerle açıkladı:

"Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik"