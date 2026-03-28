Milyonlarca çalışan anneyi ilgilendiren kritik değişiklik geliyor… Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izinlerinde yıllardır beklenen düzenlemeyi açıkladı. Türkiye'de 16 hafta olarak uygulanan doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasının hedeflendiğini belirten Göktaş, annelere daha uzun süreli izin hakkı tanınacağını bildirdi.
"16 haftalık doğum izni süresini 24 haftaya, 5 günlük babalık iznini de 10 güne yükseltmeyi hedefledik" diyen Göktaş, düzenlemenin aile yapısını güçlendirmeyi amaçladığını vurguladı.
SADECE SÜRE UZAMIYOR: GERİYE DÖNÜK HAK DA GELİYOR
Yeni düzenleme sadece izin süresini artırmakla sınırlı kalmayacak. Daha önce doğum izni tamamlanmadan işe dönmek zorunda kalan anneler de bu haktan yararlanabilecek.
Göktaş, bu detayı şu sözlerle açıkladı:
"Yasal düzenlememiz çıktığı andan itibaren 24 haftayı tamamlamamış olup tekrar işe dönmek zorunda kalanların da 24 haftayı tamamlamasına yönelik bir ek madde ekledik"
KORUYUCU AİLELERE DE DOĞUM İZNİ BENZERİ HAK
Düzenleme sadece biyolojik ebeveynleri kapsamıyor. Koruyucu aileler için de önemli bir adım atılıyor. Özellikle 0-3 yaş arası çocukların evlat edinilmesi durumunda, ailelere doğum iznine benzer bir izin hakkı tanınacak.
NEDEN BU ADIM ATILDI?
Bakan Göktaş, Türkiye'de doğum oranlarının hızla düştüğüne dikkat çekerek bu düzenlemenin önemine işaret etti: "Doğurganlık hızımız bu şekilde giderse önümüzdeki 5 yıl içerisinde ilkokul çağındaki çocuk oranımız 900 bin azalacak. Bu, çok büyük bir düşüş" Türkiye'nin hızla yaşlanan nüfus yapısına karşı aileyi destekleyici politikaların artırılması gerektiğini vurguladı.
AİLEYE TAM DESTEK: FAİZSİZ KREDİ VE TEŞVİKLER
Doğum izni düzenlemesi, aile politikalarının sadece bir parçası. Aile ve Gençlik Fonu kapsamında gençlere sağlanan destekler de dikkat çekti:
227 bin 993 çift başvurdu
132 bin 686 genç kredi aldı
10 milyar 734 milyon lira kaynak aktarıldı
"Bu kredi 4 yıllık, 2 yıl geri ödemesiz ve 0 faizli" diyen Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlere ek erteleme imkanı da sunulduğunu belirtti.
"EN GÜÇLÜ KALEMİZ AİLE"
Aileyi merkeze alan politikaların süreceğini vurgulayan Göktaş, güçlü devletin temelinin güçlü aile olduğunu söyledi. Yeni doğum izni düzenlemesi, hem annelere hem babalara daha fazla destek sağlayarak Türkiye'de aile yapısını güçlendirmeyi hedefliyor.