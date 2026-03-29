Silivri'de sınav komisyonuna saldırı: 'Sizin Allahınız yok mu' diyerek dövdüler

İstanbul Silivri’de direksiyon sınavından kalan bir sürücü adayı ve babası, sınav komisyonu üyesine saldırdı. "Sizin Allahınız yok mu" diyerek öğretmeni darbeden baba ve oğul, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülenirken; saldırıya uğrayan komisyon üyesi şikayetçi oldu.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Silivri'de ehliyet sınavını geçemeyen bir sürücü adayı ve babası, sınavın ardından komisyon üyesine saldırdı.
  • Saldırı Yeni Mahalle'de öğle saatlerinde meydana geldi ve çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
  • Sürücü adayının yeterli puan alamaması üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
  • Darbe alan komisyon üyesi yere yığıldı ve baba ile oğuldan şikayetçi oldu.
  • Olay yerine sevk edilen ekipler inceleme başlatırken, darbedilen eğitimcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Silivri'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı, sınavın ardından babası ile birlikte komisyon üyesine saldırdı. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Olay, öğle saatlerinde Yeni Mahalle'de meydana geldi.

Silivri'de ehliyet sınavını geçemeyen sürücü adayı ve babası, komisyon üyesine saldırdı. (Fotoğraflar DHA ve İHA'dan alınmıştır.)

İddiaya göre, ehliyet almak için direksiyon sınavına giren bir kişi, yeterli puan alamadığı için sınavı geçemedi. Bunun üzerine sürücü adayı ve babası ile komisyon üyeleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

"SİZİN ALLAHINIZ YOK MU" DİYEREK SALDIRDI

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonu ile kaydedilen olayda taraflardan sürücü adayı ve babasının komisyon üyesine "Sizin Allahınız yok mu" diye saldırdığı anlar yer aldı. Aldığı darbelerin ardından yere yığılan komisyon üyesi, kendisini darbeden baba ve oğuldan şikayetçi oldu.

OLAY ANI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Sınav alanında bulunan diğer adayların ve vatandaşların büyük korku yaşadığı olayda, saldırganların fiziksel müdahalesi anbean kaydedildi. Görüntülerde yere düşen görevliye yönelik saldırının devam ettiği ve çevredekilerin araya girmeye çalıştığı görülüyor. Yaşananların ardından bölgeye sevk edilen ekipler olayla ilgili inceleme başlatırken, darbedilen eğitimcinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sınavda şiddetin hukuki karşılığı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ehliyet sınavlarında görev yapan komisyon üyeleri, görevleri başında "kamu görevlisi" statüsünde değerlendirilmektedir. Bu nedenle sınav görevlilerine yönelik gerçekleştirilen darp, tehdit veya hakaret eylemleri, Türk Ceza Kanunu kapsamında "kamu görevlisine karşı işlenen suçlar" kategorisine girmekte ve şikayete bağlı olmaksızın ağır hapis cezaları ile sonuçlanabilmektedir. Ayrıca bu tür olaylara karışan adayların sürücü belgesi alma süreçleri süresiz olarak durdurulabilmekte ve ilgili kurslarla ilişikleri kesilmektedir.

