Diyarbakır'ın Sur, Yenişehir ve Bismil ilçelerinde hedef alınan kuyumculardan birinden yaklaşık 1,5 kilo altın, birinde 8 adet saat çalınırken, biri ise kurşunların hedefi oldu.
Edinilen bilgilere göre, merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında iş yerini açan kuyumcu esnafı Vasıf Arslan, tezgahını düzenlemeye çalıştığı esnada dükkana giren silahlı 2 kişinin saldırısına uğradı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Yaşanan kısa süreli arbede sonrası zanlılar, yaklaşık 1,5 kilogram altını alarak olay yerinden kaçtı. Şüpheliler, olay yerinden kendilerini şemsiye ile kamufle edip uzaklaştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
BİSMİL'DE İŞ YERİ SAHİBİNE KURŞUN
Bismil ilçesinde ise Kurtuluş Mahallesi Özgürlük Bulvarında kadın kılığına giren çarşaflı 3 kişi, iş yerini açan F.Ç.'nin dükkanına girdi. Şüpheliler F.Ç.'yi silahla tehdit ederek gömülü olan gizli kasayı açıp altınları kendilerine vermesini istedi. Soyguncular, direnen iş yeri sahibini bacağından vurarak yaklaşık 8 adet saat çalıp olay yerinden uzaklaştı.
DÜKKANA ATEŞ ETTİLER
Merkez Yenişehir ilçesi Yaşar Kemal Caddesi üzerinde yaşanan olayda da kuyumcu dükkanı önüne gelen kar maskeli motosikletli şahıslardan biri, iş yerine bir el ateş edip kaçtı.
Olayda yaralanan olmazken, şüpheliler olay yerinden uzaklaşarak kayıplara karıştı.
Polis ekipleri 3 ayrı olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.