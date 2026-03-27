İlk hacı kafilesi 18 Nisan’da yola çıkacak: 2026 hac gidiş-dönüş tarihleri

Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, 2026 yılı hac organizasyonunun takvimi netleşti. İlk hacı kafilesi 18 Nisan’da kutsal topraklara doğru yola çıkarken, sevkiyat süreci 22 Mayıs’a kadar devam edecek. Hac ibadetini tamamlayan son kafilenin 25 Haziran 2026’da yurda dönmesiyle birlikte organizasyon sona erecek.

  • 2026 yılı hac organizasyonu için 5 Kasım 2025'te kura çekildi ve kesin kayıtlar 11-21 Kasım, ek kayıtlar 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.
  • İlk hac kafilesi 18 Nisan 2026'da yola çıkacak ve gidişler 22 Mayıs 2026'ya kadar kademeli olarak devam edecek.
  • Hac ibadetini tamamlayanların dönüşü 31 Mayıs 2026'da başlayacak ve son dönüş 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek.
  • Vize işlemlerinin büyük bölümü 19-20 Mart 2026'da tamamlandı ve Suudi Arabistan'a son giriş tarihi 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.
  • Umre ziyaretleri 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

2026 hac organizasyonu için kura ve kayıt süreci tamamlandı. 5 Kasım 2025'te yapılan kura sonrası kesin kayıtlar ve ek başvuruların bitmesiyle hacı adayları netleşti. İşte vize ve umre takvimi…

🕋 2026 HAC KURASI VE KAYIT SÜRECİ

2026 yılı hac organizasyonu için kura çekimi 5 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrendi.
Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı.

Bu süreci kaçıranlar için ek kayıt dönemi 27 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece kayıt süreci tamamlandı.

📅 2026 HAC GİDİŞ TARİHLERİ

İlk hac kafilesi 18 Nisan 2026 tarihinde yola çıkacak.
Kafilelerin sevki kademeli olarak devam edecek ve gidişler 22 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek.

HAC DÖNÜŞ TARİHLERİ

Hac ibadetini tamamlayanların dönüşü 31 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.
Kafilelerin yurda dönüşü kademeli şekilde devam edecek ve son dönüş 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.

VİZE VE UMRE TAKVİMİ

Vize işlemlerinin büyük bölümü 19–20 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı.
Hac için Suudi Arabistan'a son giriş tarihi 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Umre ziyaretleri ise 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar ülkede bulunanların çıkış yapması gerekiyor.

