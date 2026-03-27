2026 hac organizasyonu için kura ve kayıt süreci tamamlandı. 5 Kasım 2025'te yapılan kura sonrası kesin kayıtlar ve ek başvuruların bitmesiyle hacı adayları netleşti. İşte vize ve umre takvimi…
🕋 2026 HAC KURASI VE KAYIT SÜRECİ
2026 yılı hac organizasyonu için kura çekimi 5 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrendi.
Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı.
Bu süreci kaçıranlar için ek kayıt dönemi 27 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece kayıt süreci tamamlandı.
📅 2026 HAC GİDİŞ TARİHLERİ
İlk hac kafilesi 18 Nisan 2026 tarihinde yola çıkacak.
Kafilelerin sevki kademeli olarak devam edecek ve gidişler 22 Mayıs 2026 tarihine kadar sürecek.
HAC DÖNÜŞ TARİHLERİ
Hac ibadetini tamamlayanların dönüşü 31 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak.
Kafilelerin yurda dönüşü kademeli şekilde devam edecek ve son dönüş 25 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşecek.
VİZE VE UMRE TAKVİMİ
Vize işlemlerinin büyük bölümü 19–20 Mart 2026 tarihlerinde tamamlandı.
Hac için Suudi Arabistan'a son giriş tarihi 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.
Umre ziyaretleri ise 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihe kadar ülkede bulunanların çıkış yapması gerekiyor.