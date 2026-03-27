2026 yılı hac organizasyonu için 5 Kasım 2025'te kura çekildi ve kesin kayıtlar 11-21 Kasım, ek kayıtlar 27 Kasım - 5 Aralık 2025 tarihleri arasında tamamlandı.

İlk hac kafilesi 18 Nisan 2026'da yola çıkacak ve gidişler 22 Mayıs 2026'ya kadar kademeli olarak devam edecek.

Hac ibadetini tamamlayanların dönüşü 31 Mayıs 2026'da başlayacak ve son dönüş 25 Haziran 2026'da gerçekleşecek.

Vize işlemlerinin büyük bölümü 19-20 Mart 2026'da tamamlandı ve Suudi Arabistan'a son giriş tarihi 2 Nisan 2026 olarak belirlendi.

Umre ziyaretleri 18 Nisan 2026 tarihinde sona erecek.

2026 hac organizasyonu için kura ve kayıt süreci tamamlandı. 5 Kasım 2025'te yapılan kura sonrası kesin kayıtlar ve ek başvuruların bitmesiyle hacı adayları netleşti. İşte vize ve umre takvimi…

🕋 2026 HAC KURASI VE KAYIT SÜRECİ 2026 yılı hac organizasyonu için kura çekimi 5 Kasım 2025 tarihinde yapıldı. Adaylar sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrendi.

Kesin kayıt hakkı kazananlar işlemlerini 11–21 Kasım 2025 tarihleri arasında tamamladı. Bu süreci kaçıranlar için ek kayıt dönemi 27 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Böylece kayıt süreci tamamlandı.