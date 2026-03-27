İstanbuş Başakşehir'de cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
8'İ MAHKUM 14 YARALI
Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.
Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.
Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kaza saat 14.40 sıralarında Başakşehir Avrupa Otoyolu Edirne İstikametinde, Metris Ceza İnfaz Kurumu'na ait 4 ring aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana gelmiştir. Ceza infaz kurumlarındaki 84 tutuklu-hükümlünün sevki sırasında meydana gelen kazada 6 jandarma personeli ve 9 hükümlü-tutuklu hafif şeklide yaralanmıştır. Yaralılar, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" denildi.