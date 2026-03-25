İlk belirlemelere göre Ege ve Trakya genelinde hissedilen sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmedi. DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI VE ETKİ ALANI Sarsıntı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) batı uzantısı olan Kuzey Ege segmentinde gerçekleşti. Depremin sığ derinlikte (8.58 km) olması, sarsıntının yüzeyde daha geniş bir alanda ve daha şiddetli hissedilmesine yol açtı. Tarih ve Saat: 25 Mart 2026, 22:08:22 (TSİ)

Büyüklük: 5.1 Mw

Merkez Üssü: Ayion Oros (Yunanistan)

En Yakın Yerleşim (Türkiye): Gökçeada, Çanakkale (146.47 km)

Hissedilen İller: Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi ve çevresindeki sarsıntıların sığ derinlikte olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildiğini duyurdu. Parametre Değer Kaynak Büyüklük 5.1 Mw AFAD Derinlik 8.58 km AFAD Mesafe (Gökçeada) 146.47 km AFAD Enlem / Boylam 40.33333 N / 24.00861 E AFAD MERAK EDİLENLER Sarsıntı hangi fay hattı üzerinde gerçekleşti? Deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Ege Denizi içindeki uzantısı olan Kuzey Ege Çukurluğu segmentinde oldu. Ege Denizi'nde tsunami riski bulunuyor mu? 5.1 büyüklüğündeki depremler deniz tabanında devasa bir dikey blok hareketi oluşturmadığı için tsunami tehlikesi yaratmaz. Yetkili kurumlardan bir uyarı gelmedi. Deprem İstanbul'da hissedildi mi? Sarsıntı özellikle yüksek katlı binalarda ve kentin batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi ancak ana etki alanı Kuzey Ege ve Trakya oldu.