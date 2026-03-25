Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Ayion Oros açıklarında yaşanan 5.1'lik deprem, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşları sokağa döktü. AFAD ve yerel yetkililerin açıklamasına göre, depremin derinliği 8.58 km olarak ölçülürken Türkiye tarafında olumsuz bir durum yaşanmadı.
AFAD DUYURDU
Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi başta olmak üzere Kuzey Ege ve Trakya genelinde hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden olsa da ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
25 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih
|Saat
|Yer (Bölge/Şehir)
|Büyüklük (ML)
|Derinlik (km)
|Niteliği
|25.03.2026
|21:37:05
|Şirinköy-Ula (Muğla)
|1.1
|12.9
|İlksel
|25.03.2026
|21:28:59
|Ahmetadil-Akyurt (Ankara)
|1.4
|11.8
|İlksel
|25.03.2026
|21:17:15
|Horozlu-Toroslar (Mersin)
|1.6
|5.1
|İlksel
|25.03.2026
|20:52:48
|Değirmendere-Kadirli (Osmaniye)
|1.3
|17.2
|İlksel
|25.03.2026
|20:23:56
|Yenicekent-Buldan (Denizli)
|2.1
|7.3
|İlksel
|25.03.2026
|19:53:49
|Ege Denizi
|2.1
|21.5
|İlksel
|25.03.2026
|19:06:04
|Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş)
|1.2
|19.2
|İlksel
|25.03.2026
|19:01:34
|Kobaklar-Gördes (Manisa)
|1.5
|16.1
|İlksel
|25.03.2026
|18:30:22
|Katrandağı-Emet (Kütahya)
|2.4
|7.4
|İlksel
|25.03.2026
|18:23:06
|Yenicekent-Buldan (Denizli)
|1.7
|10.9
|İlksel
|25.03.2026
|18:01:31
|Akkoyunlu-Çermik (Diyarbakır)
|1.3
|16.9
|İlksel
|25.03.2026
|17:07:34
|Yetimli-Aladağ (Adana)
|1.5
|13.6
|İlksel
DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI VE ETKİ ALANI
Sarsıntı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) batı uzantısı olan Kuzey Ege segmentinde gerçekleşti. Depremin sığ derinlikte (8.58 km) olması, sarsıntının yüzeyde daha geniş bir alanda ve daha şiddetli hissedilmesine yol açtı.
Tarih ve Saat: 25 Mart 2026, 22:08:22 (TSİ)
Büyüklük: 5.1 Mw
Merkez Üssü: Ayion Oros (Yunanistan)
En Yakın Yerleşim (Türkiye): Gökçeada, Çanakkale (146.47 km)
Hissedilen İller: Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir.
|Parametre
|Değer
|Kaynak
|Büyüklük
|5.1 Mw
|AFAD
|Derinlik
|8.58 km
|AFAD
|Mesafe (Gökçeada)
|146.47 km
|AFAD
|Enlem / Boylam
|40.33333 N / 24.00861 E
|AFAD
MERAK EDİLENLER
Sarsıntı hangi fay hattı üzerinde gerçekleşti?
Deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Ege Denizi içindeki uzantısı olan Kuzey Ege Çukurluğu segmentinde oldu.
Ege Denizi'nde tsunami riski bulunuyor mu?
5.1 büyüklüğündeki depremler deniz tabanında devasa bir dikey blok hareketi oluşturmadığı için tsunami tehlikesi yaratmaz. Yetkili kurumlardan bir uyarı gelmedi.
Deprem İstanbul'da hissedildi mi?
Sarsıntı özellikle yüksek katlı binalarda ve kentin batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi ancak ana etki alanı Kuzey Ege ve Trakya oldu.
Depremin derinliği ne kadar, tehlike arz ediyor mu?
Deprem yerin 8.58 kilometre derinliğinde, yani yüzeye yakın bir noktada gerçekleşti. Sığ derinlikte olduğu için sarsıntı yüzeyde şiddetli hissedilse de ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir yıkıma yol açmadı.