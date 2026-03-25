Yunanistan Ayion Oros 5.1 büyüklüğünde deprem: Çanakkale ve Gökçeada'da hissedildi

AFAD Başkanlığı'nın verilerine göre, 25 Mart 2026 tarihinde saat 22:08'de merkez üssü Yunanistan’ın Ayion Oros bölgesi olan 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gökçeada'ya 146 km mesafede yaşanan sarsıntı, Çanakkale ve çevre illerde hissedildi.

  • Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde 25 Mart 2026 tarihinde saat 22:08'de 5.1 büyüklüğünde ve 8.58 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
  • Deprem Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi başta olmak üzere Kuzey Ege ve Trakya genelinde hissedildi.
  • AFAD ve yerel yetkililerin açıklamasına göre Türkiye tarafında herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.
  • Sarsıntı Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı uzantısı olan Kuzey Ege segmentinde gerçekleşti.
  • Gökçeada ilçesinde vatandaşlar deprem nedeniyle sokağa çıktı.

Yunanistan'ın kuzeydoğusundaki Ayion Oros açıklarında yaşanan 5.1'lik deprem, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşları sokağa döktü. AFAD ve yerel yetkililerin açıklamasına göre, depremin derinliği 8.58 km olarak ölçülürken Türkiye tarafında olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFAD DUYURDU

Yunanistan'ın Ayion Oros bölgesinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi başta olmak üzere Kuzey Ege ve Trakya genelinde hissedildi. AFAD verilerine göre yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden olsa da ilk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

AFAD verilerine göre saat 22:08'de yaşanan 5.1'lik deprem, yerin 8.58 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

25 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

TarihSaatYer (Bölge/Şehir)Büyüklük (ML)Derinlik (km)Niteliği
25.03.202621:37:05Şirinköy-Ula (Muğla)1.112.9İlksel
25.03.202621:28:59Ahmetadil-Akyurt (Ankara)1.411.8İlksel
25.03.202621:17:15Horozlu-Toroslar (Mersin)1.65.1İlksel
25.03.202620:52:48Değirmendere-Kadirli (Osmaniye)1.317.2İlksel
25.03.202620:23:56Yenicekent-Buldan (Denizli)2.17.3İlksel
25.03.202619:53:49Ege Denizi2.121.5İlksel
25.03.202619:06:04Akgümüş-Andırın (Kahramanmaraş)1.219.2İlksel
25.03.202619:01:34Kobaklar-Gördes (Manisa)1.516.1İlksel
25.03.202618:30:22Katrandağı-Emet (Kütahya)2.47.4İlksel
25.03.202618:23:06Yenicekent-Buldan (Denizli)1.710.9İlksel
25.03.202618:01:31Akkoyunlu-Çermik (Diyarbakır)1.316.9İlksel
25.03.202617:07:34Yetimli-Aladağ (Adana)1.513.6İlksel

İlk belirlemelere göre Ege ve Trakya genelinde hissedilen sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmedi.

DEPREMİN TEKNİK DETAYLARI VE ETKİ ALANI

Sarsıntı, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) batı uzantısı olan Kuzey Ege segmentinde gerçekleşti. Depremin sığ derinlikte (8.58 km) olması, sarsıntının yüzeyde daha geniş bir alanda ve daha şiddetli hissedilmesine yol açtı.

  • Tarih ve Saat: 25 Mart 2026, 22:08:22 (TSİ)

  • Büyüklük: 5.1 Mw

  • Merkez Üssü: Ayion Oros (Yunanistan)

  • En Yakın Yerleşim (Türkiye): Gökçeada, Çanakkale (146.47 km)

  • Hissedilen İller: Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Balıkesir.

Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi ve çevresindeki sarsıntıların sığ derinlikte olması nedeniyle geniş bir alanda hissedildiğini duyurdu.

ParametreDeğerKaynak
Büyüklük5.1 MwAFAD
Derinlik8.58 kmAFAD
Mesafe (Gökçeada)146.47 kmAFAD
Enlem / Boylam40.33333 N / 24.00861 EAFAD

MERAK EDİLENLER

Sarsıntı hangi fay hattı üzerinde gerçekleşti?

Deprem, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Ege Denizi içindeki uzantısı olan Kuzey Ege Çukurluğu segmentinde oldu.

Ege Denizi'nde tsunami riski bulunuyor mu?

5.1 büyüklüğündeki depremler deniz tabanında devasa bir dikey blok hareketi oluşturmadığı için tsunami tehlikesi yaratmaz. Yetkili kurumlardan bir uyarı gelmedi.

Deprem İstanbul'da hissedildi mi?

Sarsıntı özellikle yüksek katlı binalarda ve kentin batı ilçelerinde hafif şekilde hissedildi ancak ana etki alanı Kuzey Ege ve Trakya oldu.

Ana sarsıntının ardından bölgede büyüklükleri 1.1 ile 2.4 arasında değişen çok sayıda yerel sarsıntı kaydedildi. (Fotoğraflar Anadolu Ajansı ve X'ten alınmıştır)

Depremin derinliği ne kadar, tehlike arz ediyor mu?

Deprem yerin 8.58 kilometre derinliğinde, yani yüzeye yakın bir noktada gerçekleşti. Sığ derinlikte olduğu için sarsıntı yüzeyde şiddetli hissedilse de ilk belirlemelere göre bölgede herhangi bir yıkıma yol açmadı.

Son dakika: Trabzonda fındık fabrikasında yangınSon dakika: Trabzonda fındık fabrikasında yangın
Son dakika: Trabzon'da fındık fabrikasında yangın
Parkta yan baktın cinayeti: Kırık şişeyle saldırdıParkta yan baktın cinayeti: Kırık şişeyle saldırdı
Parkta 'yan baktın' cinayeti: Kırık şişeyle saldırdı
Kubilay Kundakçının annesinden kan parası tepkisi: Bu nasıl bir vicdanKubilay Kundakçının annesinden kan parası tepkisi: Bu nasıl bir vicdan
Kubilay Kundakçı'nın annesinden kan parası tepkisi: "Bu nasıl bir vicdan"

