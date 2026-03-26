Ünlü yalı satışa çıktı: 170 milyon veren Kurtlar Vadisi'nin "konseyine" girecek

İstanbul Boğazı'nda yer alan ve Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, satış haberiyle yeniden gündeme geldi. Kandilli sahilinde bulunan tarihi yapının yüzde 15,23'lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

BOĞAZ'IN İNCİSİ YATIRIMCILARIN RADARINDA
Üsküdar Kandilli'de denize sıfır konumda bulunan ve 19. yüzyılda Osmanlı saray mimarlarından Garabet Balyan tarafından inşa edilen yapı, iki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephesi ve kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor.

Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı satışıyla gündeme geldi (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Yaklaşık 1.500 metrekarelik arsa üzerine kurulu olan yalı, 270 metrekare taban alanı ve toplamda 540 metrekare kullanım alanına sahip. Alt katında iki ayrı kayıkhane bulunan yapı, üst katta geniş bir sofa etrafında şekillenen klasik yalı planını yansıtıyor.

KURTLAR KONSEYİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
1900 yılında Mehmet Abud Efendi tarafından satın alınan ve uzun yıllar aileye ev sahipliği yapan yalı, özellikle Kurtlar Vadisi dizisindeki konsey sahneleriyle tanındı.

Yapı, televizyon tarihinin ikonik mekanları arasında yer aldı.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Abud Efendi yalısı satış süreciyle birlikte dronla havadan görüntülendi.

