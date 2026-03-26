İstanbul Boğazı'nda yer alan ve Kurtlar Vadisi dizisiyle hafızalara kazınan Abud Efendi Yalısı, satış haberiyle yeniden gündeme geldi. Kandilli sahilinde bulunan tarihi yapının yüzde 15,23'lük hissesinin 170 milyon TL bedelle satışa çıkarıldığı öğrenildi.

BOĞAZ'IN İNCİSİ YATIRIMCILARIN RADARINDA

Üsküdar Kandilli'de denize sıfır konumda bulunan ve 19. yüzyılda Osmanlı saray mimarlarından Garabet Balyan tarafından inşa edilen yapı, iki katlı ahşap mimarisi, beyaz cephesi ve kırmızı kiremitli çatısıyla dikkat çekiyor.