Parkta 'yan baktın' cinayeti: Kırık şişeyle saldırdı

Eyüpsultan Alibeyköy'de parkta alkol alan iki grup arasında çıkan 'yan baktın' tartışması kanlı bitti. Muhammed K. isimli şüpheli, kırdığı şişeyle Hüseyin Koç'a saldırdı. Hastaneye kaldırılan Koç kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan şüpheli yapılan operasyonla yakaladı.

  • Eyüpsultan Alibeyköy'de parkta alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' tartışması çıkması sonucu kavga çıktı ve Muhammed K. kırık şişeyle saldırdığı Hüseyin Koç'u öldürdü.
  • Olay 1 Mart Pazar günü meydana geldi ve polis ekipleri olay yerinde Hüseyin Koç, Hüseyin Özdemir ve Ahmet Abdülgani'yi yaralı halde buldu.
  • Hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
  • Polis olay yerinden kaçan diğer grup üyelerinden 4 kişiyi gözaltına aldı ve firari Muhammed K.'yi bir eve düzenlenen baskınla yakaladı.
  • Muhammed K. Cinayet Büro Amirliğinde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da parkta alkol alan iki grup arasında 'yan baktın' tartışması kavgaya dönüştü. Muhammed K., kırık şişeyle saldırdığı Hüseyin Koç'u öldürdü.

Olay Eyüpsultan Alibeyköy mahallesinde 1 Mart Pazar günü meydana geldi. Parkta alkol alan iki grup arasında iddiaya göre 'Yan baktın' tartışması çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Hüseyin Koç, Hüseyin Özdemir ve Ahmet Abdülgani'yi yaralı halde buldu.

Eyüpsultan'da parkta yaşanan kavga sonucu kırdığı şişeyle cinayet işleyen şüpheli yakalandı (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

Hastaneye kaldırılan Hüseyin Koç'un Muhammed K. tarafından kırılan şişe parçasıyla yaralandığı belirlendi. Hüseyin Koç hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"YAN BAKTIN" TARTIŞMASI: KIRDIĞI ŞİŞEYLE ÖLDÜRDÜ
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlattıkları soruşturmada olayın 'Yan baktın' tartışması sonrası başladığını tespit etti. Parkta alkol alan iki grubun önce tartıştıkları daha sonra olayın kavgaya dönüştüğü belirlendi. Polis olay yerinden kaçan diğer grup üyelerinden 4'ünü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada olayın firari şüphelisi Muhammed K.'nin kavga sırasında kırdığı şişeyle cinayeti işlediği belirlendi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis firari Muhammed K.'yi yakalamak için yürüttüğü operasyonda önceki gece bir eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan Muhammed K. Cinayet Büro Amirliğine getirilerek sorgulandı. Şüphelinin olay sırasında alkollü olduğunu ve ne yaptığını tam olarak hatırlamadığını söylediği öğrenildi.Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.(

