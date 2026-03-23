Altın düşer düşmez akın ettiler: Kuyumcularda çeyrek ve gram stokları tükenme noktasında

Altın fiyatlarında son haftalarda yaşanan sert düşüş, Eskişehir’de kuyumculara olan ilgiyi artırdı. Gram altının 6 bin 238 TL seviyelerine gerilemesiyle vatandaşlar alım fırsatını değerlendirmek için çarşıya akın ederken, yoğunluk nedeniyle bazı işletmelerde çeyrek ve gram altın stokları tükenme noktasına geldi.

  • Eskişehir'de altın fiyatlarının düşmesi üzerine vatandaşlar kuyumculara akın ederek yoğunluk oluşturdu.
  • Mart ayı başında 7 bin 600 TL seviyesini gören gram altın, küresel gelişmelerin etkisiyle gerileyerek güne 6 bin 238 TL'den başladı.
  • Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda artan talep sebebiyle 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın stokları tükenme noktasına geldi.
  • Yoğunluk yaşanan dükkanlarda görevli personeller kapı önünde durarak müşterilere ürün bulunurluğu hakkında bilgi verdi.

Eskişehir'de vatandaşlar altın fiyatlarının düşmesi sonrası kuyumcularda yoğunluk oluşturdu.

Altın fiyatları düşünce vatandaşlar kuyumculara akın etti. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

Orta Doğu'daki gelişmeler sebebiyle altın fiyatlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle mart ayının başında 7 bin 600 TL seviyelerini görerek rekor kıran altın, son birkaç haftada yaşanan küresel ve bölgesel gelişmelerin etkisiyle hızla geriledi.

Gram altın bugün 6 bin 238 TL'den açılış yaparken, Eskişehir'de bu fiyattan altın almak isteyen vatandaşlar kuyumculara akın etti.

Yoğunluk yaşanan Eskişehir Kuyumcular Çarşısı'nda tıklım tıklım dolan birçok dükkanda 1, 5 ve 10 gram ile çeyrek altın tükenme noktasına geldi. Çoğu dükkanda bir personel kapı önünde durarak, hangi altınların olup olmadığı konusunda müşterilere bilgi verdi.

