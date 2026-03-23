İstanbul Fatih'ta dün meydana gelen patlamada enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 65 yaşındaki Semra Urunca hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)



PAMUK TEYZE HAYATINI KAYBETTİ



Fatih'te dün Ayvansaray Mahallesi'nde dün doğal gaz patlamasında bitişik olan iki bina çökmüştü. Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahalleli tarafından pamuk teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca ise hayatını kaybetmişti. Semra Urunca'nın Fatih'te bulunan Hacı İlyas Yatağan Cami'nde bugün ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.