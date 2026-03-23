Fatih'te çöken binada can veren "Pamuk Teyze'nin cenazesi Adli Tıp'tan alındı

İstanbul Fatih'te dün meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu çöken binanın enkazında hayatını kaybeden 65 yaşındaki Semra Urunca'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Ayvansaray Mahallesi sakinleri tarafından "Pamuk Teyze" olarak bilinen Urunca, bugün ikindi namazını müteakiben Hacı İlyas Yatağan Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

  • Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde dün meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu iki bitişik bina çöktü.
  • Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 65 yaşındaki Semra Urunca hayatını kaybetti.
  • Semra Urunca'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.
  • Cenaze namazı bugün Fatih'teki Hacı İlyas Yatağan Cami'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak.

Fatih'te doğal gaz patlamasıyla çöken binada hayatını kaybeden 65 yaşındaki Semra Urunca'nın cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul Fatih'ta dün meydana gelen patlamada enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 65 yaşındaki Semra Urunca hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

PAMUK TEYZE HAYATINI KAYBETTİ


Fatih'te dün Ayvansaray Mahallesi'nde dün doğal gaz patlamasında bitişik olan iki bina çökmüştü. Enkaz altından 10 kişi yaralı olarak kurtarılırken, mahalleli tarafından pamuk teyze olarak tanınan 65 yaşındaki Semra Urunca ise hayatını kaybetmişti. Semra Urunca'nın Fatih'te bulunan Hacı İlyas Yatağan Cami'nde bugün ikindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

