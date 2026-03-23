New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı.
New York'ta yolcu uçağı itfaiye aracına çarptı: Yaralılar var, havalimanı kapatıldı
YARALILAR VAR
ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.
HAVALİMANI GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI
Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.