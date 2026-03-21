Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Çatalca ilçesinde sağanak yağışın kayganlaştırdığı yollar kazayı beraberinde getirdi. İl Göç İdaresi Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve içinde polislerin de bulunduğu servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Can pazarının yaşandığı kazada, araç içindekiler camları kırarak dışarı çıkmayı başardı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Çatalca İhsaniye Mahallesi köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Binkılıç'ta bulunan yabancı uyruklu kişileri geri gönderme merkezine bırakmasının ardından dönüş yolunda olan, içinde polislerinde bulunduğu 34 LNC 804 plakalı otobüs, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

KENDİ İMKANLARIYLA DIŞARIYA ÇIKTILAR

Bunun üzerine otobüste bulunan kişiler camı kırarak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3'ü polis 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Geri Gönderme Merkezi nedir? Haberde bahsi geçen Geri Gönderme Merkezleri (GGM), Türkiye'de düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme işlemleri tamamlanana kadar idari gözetim altında tutuldukları tesislerdir. Yönetim: Bu merkezler İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'na bağlıdır. Güvenlik: Tesislerin dış güvenliği ve sevk işlemleri sırasında emniyet birimleri (polis veya jandarma) refakat eder. Süreç: Hakkında sınır dışı kararı alınan yabancılar, pasaport ve bilet işlemleri tamamlanana kadar bu merkezlerde barındırılır.