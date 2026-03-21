"BAYRAMIMIZI ZEHİR ETTİ"

Cemalettin Gencer'in kuzeni Melek Karataş, Gencer'in şehir dışındaki kızını okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda kazanın yaşandığını belirterek, "Çarpan alkollüymüş. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz, acımız büyük, bayramımızı zehir etti. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Alkollü araç kullanımı, artık bunun önüne bir geçilmesi mi gerekiyor ne yapılması gerekiyor?"dedi.

Karataş, yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek "Aracı kullanan kuzenim, kesinlikle hız yapan, ya da böyle tehlikeli araç kullanan bir insan değildi. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.

Alkollü araç kullanımının cezası Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca alkollü araç kullanımı ağır yaptırımlara tabidir: Taksirle Öldürme: Alkolün etkisiyle güvenli sürüş yeteneğini kaybeden bir sürücü ölümlü kazaya sebebiyet verirse "bilinçli taksir" hükümlerine göre yargılanır. Bu durumda ceza yarı oranında artırılır. Hapis Cezası: TCK 85. maddeye göre bir kişinin ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılırken, alkol gibi ağırlaştırıcı nedenlerle bu süre önemli ölçüde artar ve tutuklu yargılama esastır. Ehliyet İptali: Alkollü kaza sonrası sürücü belgesine el konulur ve yüksek miktarda idari para cezası uygulanır.