Ankara-Eskişehir karayolu Polatlı-Sivrihisar sınırında yaşanan trafik kazası, bayram yolundaki aileyi yasa boğdu. Başka bir aracın çarpmasıyla bariyerlere savrulan otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan bir çocuğun yaşam mücadelesi sürüyor.
Kazaya sebebiyet verdiği belirtilen sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.
ÇARPMANIN ŞİDDETİYLE ARAÇTAN SAVRULDULAR
Ankara-Eskişehir Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı.
Polatlı-Sivrihisar sınırında meydana gelen trafik kazası faciaya dönüştü. Edinilen bilgilere göre, Cemalettin Gencer yönetimindeki otomobil, Isparta'dan Ankara istikametine seyir halindeyken başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan Cemalettin Gencer ile eşi Hanife Gencer, oğlu Emir Gencer ve kayınvalidesi Kadriye Özdalmaz araçtan savruldu.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Kazada, Cemalettin Gencer ve Kadriye Özdalmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Emir Gencer, önce Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu kritik olduğu için Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hanife Gencer ise Polatlı Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü, tedavisinin tamamlanmasının ardından Sivrihisar Devlet Hastanesi'nden çıkarılarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
"BAYRAMIMIZI ZEHİR ETTİ"
Cemalettin Gencer'in kuzeni Melek Karataş, Gencer'in şehir dışındaki kızını okula bıraktıktan sonra dönüş yolunda kazanın yaşandığını belirterek, "Çarpan alkollüymüş. Ne diyeceğimizi bilmiyoruz, acımız büyük, bayramımızı zehir etti. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Alkollü araç kullanımı, artık bunun önüne bir geçilmesi mi gerekiyor ne yapılması gerekiyor?"dedi.
Karataş, yaşanan kazadan dolayı üzüntü duyduğunu belirterek "Aracı kullanan kuzenim, kesinlikle hız yapan, ya da böyle tehlikeli araç kullanan bir insan değildi. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Karayolları Trafik Kanunu uyarınca alkollü araç kullanımı ağır yaptırımlara tabidir:
Taksirle Öldürme: Alkolün etkisiyle güvenli sürüş yeteneğini kaybeden bir sürücü ölümlü kazaya sebebiyet verirse "bilinçli taksir" hükümlerine göre yargılanır. Bu durumda ceza yarı oranında artırılır.
Hapis Cezası: TCK 85. maddeye göre bir kişinin ölümüne neden olan kişi 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılırken, alkol gibi ağırlaştırıcı nedenlerle bu süre önemli ölçüde artar ve tutuklu yargılama esastır.
Ehliyet İptali: Alkollü kaza sonrası sürücü belgesine el konulur ve yüksek miktarda idari para cezası uygulanır.