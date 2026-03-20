Pendik-Kurtköy yolunda kontrolden çıkan taksi kanala uçtu: 3 ölü,1 yaralı

İstanbul Pendik’te sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir ticari taksi su kanalına uçtu. Feci kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçta sıkışan 1 kişi ağır yaralı olarak kurtarıldı.

  • İstanbul Pendik'te Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan taksi su kanalına uçtu.
  • Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
  • Araçta sıkışan 1 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
  • Kaza saat 06.00 sıralarında meydana geldi ve takside toplam 4 kişi bulunuyordu.
  • Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı ve polis soruşturma başlattı.

Pendik TEM Bağlantı Yolu'nda yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi, su kanalına uçtu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKAN TAKSİ DEVRİLDİ

Kaza, saat 06.00 sıralarında Pendik-Kurtköy TEM Bağlantı Yolu'nda meydana geldi. İçerisinde 3 yolcunun bulunduğu seyir halindeki taksi, iddiaya göre yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yeşillik alandaki su kanalına uçtu. Kazada araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan bir kişi, ekiplerin çalışmalarıyla bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler