İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gecekonduda çıkan yangında 4 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi.Sarıyer’de alevler yükseldi
Yangın, saat 03.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı.
EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürürken, içeride mahsur kalan bazı kişiler polis ve mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise dumandan etkilendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde müdahale edildi.
MADDİ HASAR OLUŞTU
Yangın nedeniyle iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.