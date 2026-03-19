İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki iki gecekonduda çıkan yangında 4 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.

Büyükdere Mahallesi'nde bir gecekonduda başlayan yangın, kısa sürede bitişiğindeki yapıya da sıçradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sonucunda iki gecekonduda da maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gecekonduda çıkan yangında 4 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi. Sarıyer’de alevler yükseldi Yangın, saat 03.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı.

Gece yarısı yangın paniği (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır) EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürürken, içeride mahsur kalan bazı kişiler polis ve mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.