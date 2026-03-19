CANLI YAYIN
Geri

Sarıyer’de iki gecekondu yandı: 6 kişi yaralandı

Sarıyer’de gece saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iki gecekonduyu sardı. Olayda anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında mahsur kalanlar polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki iki gecekonduda çıkan yangında 4 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.
  • Büyükdere Mahallesi'nde bir gecekonduda başlayan yangın, kısa sürede bitişiğindeki yapıya da sıçradı.
  • Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
  • Yangın sonucunda iki gecekonduda da maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde iki gecekonduda çıkan yangında 4 kişi yaralanırken, 2 kişi dumandan etkilendi.

Sarıyer’de alevler yükseldi

Yangın, saat 03.00 sıralarında Büyükdere Mahallesi Kuşburnu Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek bitişikte bulunan başka bir gecekonduya da sıçradı.

Gece yarısı yangın paniği (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

EKİPLER HIZLA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürürken, içeride mahsur kalan bazı kişiler polis ve mahalle sakinlerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yangında anne ve iki çocuğunun da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı, 2 kişi ise dumandan etkilendi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, dumandan etkilenen kişilere olay yerinde müdahale edildi.

MADDİ HASAR OLUŞTU

Yangın nedeniyle iki gecekonduda maddi hasar meydana geldi. Olay anı ise çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

