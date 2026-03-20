Adana Kozan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen yolcu otobüsü faciaya yol açtı. Ankara-Osmaniye seferini yapan araçta 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Adana Kozan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı
  • Adana'nın Kozan ilçesinde Ankara-Osmaniye seferini yapan Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü devrildi.
  • Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
  • Kaza Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
  • Yaralılar ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
  • Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 19 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adana Kozan'da devrilen yolcu otobüsünde 2 kişi öldü 19 kişi yaralandı. (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir.)

ANKARA SEFERİNDEKİ OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Ankara-Osmaniyeseferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.

Adana Kozan'da yolcu otobüsü şarampole uçtu: 2 ölü, 19 yaralı-3

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

