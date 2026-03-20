Adana'nın Kozan ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen feci kazada, Ankara-Osmaniye seferini yapan yolcu otobüsü devrildi. Can pazarının yaşandığı olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 19 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
ANKARA SEFERİNDEKİ OTOBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Ankara-Osmaniyeseferini yapan H.K. (46) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 06 CFK 896 plakalı yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde devrildi.
BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.