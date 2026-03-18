Yaşar Aktaş nasıl öldü?

Ağabey Murat Aktaş'ın iddiasına göre tansiyon hapına bağlı beyin kanamasından öldü; ancak kızı Elif Aktaş bunun bir cinayet olduğunu ve annesinin tehdit edildiğini savunuyor.

Elif Aktaş ablasını neyle suçluyor?

Elif Aktaş, ablası Bilgün'ün annesini "balkondan atmak" ve "merdivenden itmek" gibi ağır şiddet içerikli tehditlerle korkuttuğunu ve ölümünden sorumlu olduğunu iddia ediyor.

Maaş tartışması nedir?

Kardeşler arasında annelerinin 650 TL'lik maaşı ve mülklerin devri konusunda ciddi bir ekonomik anlaşmazlık olduğu canlı yayında ortaya çıktı.