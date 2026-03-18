Risk yüzde 86: Yapay zeka o meslekleri tehdit ediyor

ABD’de yapılan araştırma yapay zekanın iş dünyasında özellikle kadın çalışanları hedef aldığını ortaya koydu. Risk altındaki mesleklerde çalışanların yüzde 86’sı kadın. Üstelik bazı mesleklerde tehlike “çok yüksek” olarak değerlendiriliyor.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • GovAI ve Brookings Enstitüsü'nün ABD'de yaptığı araştırma, yapay zeka nedeniyle risk altındaki işlerde çalışanların yüzde 86'sının kadın olduğunu ortaya koydu.
  • Mütercim-tercümanlık mesleği yapay zeka karşısında çok yüksek risk taşıyor ve bu alandaki çalışanların yüzde 77'si kadın.
  • Yönetici asistanlığı mesleğinde çalışanların yüzde 95'i kadın ve bu meslek de yüksek riskli meslekler arasında yer alıyor.
  • Uçuş görevlileri ve yardımcı hemşirelik gibi kadın çalışan oranı yüksek olan bazı meslekler yapay zekadan daha düşük oranda etkilenecek.
  • Araştırma, otomasyon ve yapay zekanın etkilerinin toplumda eşit dağılmadığını gösteriyor.

ABD'de yapılan yeni bir araştırma yapay zekanın iş dünyasında özellikle kadın çalışanları hedef aldığını ortaya koydu. Washington Post'un aktardığına göre GovAI ve Brookings Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma gelişen yapay zekanın hangi meslekleri ne ölçüde tehdit ettiğini inceledi.

Araştırma yapay zeka nedeniyle risk altındaki işlerde çalışanların yüzde 86'sının kadın olduğunu ortaya koydu.

Yüzde 86'yı kadınlar oluşturuyor

Araştırmanın sonuçlarına göre risk altındaki işlerde çalışanların yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor. Bu durum otomasyon ve yapay zekanın etkilerinin toplum genelinde eşit dağılmadığını gösteriyor.

Mütercim- Tercümanlık ilk sıralarda

Özellikle mütercim-tercümanlık gibi çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan meslekler, yapay zeka karşısında "çok yüksek" risk taşıyor. Benzer şekilde çalışanlarının yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlığı da yüksek riskli meslekler arasında yer alıyor.

Hangi meslekler daha az etkileniyor?

Buna karşın çalışanlarının büyük çoğunluğu kadın olan bazı meslekler daha düşük risk altında. Örneğin yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zekadan etkilenme olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.

