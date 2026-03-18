ABD'de yapılan yeni bir araştırma yapay zekanın iş dünyasında özellikle kadın çalışanları hedef aldığını ortaya koydu. Washington Post'un aktardığına göre GovAI ve Brookings Enstitüsü tarafından yürütülen çalışma gelişen yapay zekanın hangi meslekleri ne ölçüde tehdit ettiğini inceledi.
Yüzde 86'yı kadınlar oluşturuyor
Araştırmanın sonuçlarına göre risk altındaki işlerde çalışanların yüzde 86'sını kadınlar oluşturuyor. Bu durum otomasyon ve yapay zekanın etkilerinin toplum genelinde eşit dağılmadığını gösteriyor.
Mütercim- Tercümanlık ilk sıralarda
Özellikle mütercim-tercümanlık gibi çalışanlarının yüzde 77'si kadın olan meslekler, yapay zeka karşısında "çok yüksek" risk taşıyor. Benzer şekilde çalışanlarının yüzde 95'i kadın olan yönetici asistanlığı da yüksek riskli meslekler arasında yer alıyor.
Hangi meslekler daha az etkileniyor?
Buna karşın çalışanlarının büyük çoğunluğu kadın olan bazı meslekler daha düşük risk altında. Örneğin yüzde 78'i kadın olan uçuş görevlileri ve yüzde 88'i kadın olan yardımcı hemşirelerin mesleklerinin yapay zekadan etkilenme olasılığı düşük olarak değerlendiriliyor.