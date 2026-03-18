Beykoz 'da yaya geçidinde bekleyen bir kişi, minibüsün durarak yol vermesinin ardından karşıya geçmek isterken, arkadan gelen otomobilin hatalı sollama yapması sonucu çarpmasıyla ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beykoz Örnekköy Mahallesi Riva Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fırından çıkan kişi yaya geçidinde beklediği sırada, seyir halindeki minibüs yayaya yol vermek için durdu. Bu sırada minibüsün arkasından gelen otomobil, hatalı sollama yaparak yaya geçidinden geçmeye çalışan kişiye çarptı.





KAZA ANI KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaya ağır yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, minibüsün yaya geçidinde durduğu, yayanın geçmek istediği sırada arkadan gelen otomobilin hızla sollama yaparak çarptığı anlar yer aldı.