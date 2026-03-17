CANLI YAYIN
Geri

Mersin'de sokak ortasında silahlı kavga: 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin’in merkez Toroslar ilçesinde, dün gece saat 22.30 sıralarında iki kişi arasında çıkan silahlı kavga, sokaktan tesadüfen geçen bir gencin ve kavganın taraflarından birinin ölümüyle sonuçlandı. Aralarında tartışma çıkan E.I.’nın rastgele ateş açması sonucu, olay yerinden geçen 18 yaşındaki Nur Almuhammet başına isabet eden kurşunla, kavgaya karışan Can Acar (26) ise vücuduna aldığı yaralarla hayatını kaybetti. Polis ekipleri, iki kişinin ölümüne neden olup kayıplara karışan firari şüpheli E.I.’yı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Mersin'in Toroslar ilçesinde Can Acar ile E.I. arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
  • E.I.'nin açtığı ateş sonucu Can Acar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.
  • Sokaktan geçen Nur Almuhammet'a (18) isabet eden kurşun sonucu genç kız olay yerinde öldü.
  • Olay sonrası kaçan şüpheli E.I.'yi yakalamak için polis çalışma başlattı.
  • İki kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Mersin'de yoldan geçen Nur Almuhammet'in (18) öldüğü silahlı kavgada tabancayla yaralanan Can Acar (26) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Can Acar ile E.I. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Henüz nedeni bilinmeyen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

KÖR KURŞUN GENCİ HAYATTAN KOPARDI

Kavgada E.I., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Acar'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bu sırada sokaktan geçen Nur Almuhammet'ın ise başına isabet etti. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.I. ise kaçtı.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN MORGA KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Almuhammet doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Can Acar da sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.'nin yakalanması için polisin çalışmaları devam ediyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler