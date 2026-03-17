Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Can Acar ile E.I. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mersin 'de yoldan geçen Nur Almuhammet'in (18) öldüğü silahlı kavgada tabancayla yaralanan Can Acar (26) da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TARTIŞMA KISA SÜREDE SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Henüz nedeni bilinmeyen silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

KÖR KURŞUN GENCİ HAYATTAN KOPARDI

Kavgada E.I., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar Acar'ın vücudunun çeşitli yerlerine ve bu sırada sokaktan geçen Nur Almuhammet'ın ise başına isabet etti. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.I. ise kaçtı.

