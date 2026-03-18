Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı

İstanbul Esenler’de dün akşam saat 20.30 sıralarında durakları karıştıran ve güzergah dışına çıkan halk otobüsü şoförü F.G., yolcuların şikayeti üzerine Avcılar'da yapılan polis denetiminde 1.5 promil alkollü olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı
  • İstanbul'da Esenler-Avcılar hattında çalışan İETT otobüsü şoförü F.G., durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması üzerine yolcular tarafından şikayet edildi.
  • Yolcuların İETT Hareket Amirliği'ne bildirmesi sonucu yapılan alkol kontrolünde şoför 1.5 promil alkollü çıktı.
  • Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şoföre 25 bin lira para cezası kesildi.
  • Alkollü şoförün kullandığı halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi.

Esenler-Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. Polis ekiplerinin denetiminde şoför 1.5 promil alkollü çıkınca gözaltına alındı.

Durakları karıştıran İETT şoförü alkollü çıktı. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

YOLCULARIN ŞÜPHESİ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı-Avcılar seferini yapan halk otobüsü şoförünün durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması yolcuların dikkatini çekti.

Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı-3

SÜRÜCÜ 1.5 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yolculuk sırasında direksiyonu kullanırken hataları da görülen şoförden şüphelenen yolcular aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği'ne giderek durumu anlattı. Hareket amirliğindeki görevliler ve diğer şoförler halk otobüsünün alkollü olarak araç kullandığını anlayınca Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği'ne bilgi verdi. Sevk edilen ekip, halk otobüsü şoförü F.G.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi.

Güzergahı karıştıran İETT otobüsü şoförü alkollü çıktı-4

25 BİN TL PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınarak ekip aracı ile Avcılar Polis Merkezi'ne götürülen F.G.'ye 25 bin lira ceza yazıldı. Halk otobüsü yediemin otoparkına çekildi.

