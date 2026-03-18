Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şoföre 25 bin lira para cezası kesildi.

İstanbul'da Esenler-Avcılar hattında çalışan İETT otobüsü şoförü F.G., durakları karıştırması ve güzergah dışına çıkması üzerine yolcular tarafından şikayet edildi.

Esenler- Avcılar seferini yaparken durak ve güzergahı karıştıran İETT Halk otobüsü şoförünü yolcular şikayet etti. Polis ekiplerinin denetiminde şoför 1.5 promil alkollü çıkınca gözaltına alındı.





SÜRÜCÜ 1.5 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI



Yolculuk sırasında direksiyonu kullanırken hataları da görülen şoförden şüphelenen yolcular aracın son durağa gelmesinin ardından İETT Hareket Amirliği'ne giderek durumu anlattı. Hareket amirliğindeki görevliler ve diğer şoförler halk otobüsünün alkollü olarak araç kullandığını anlayınca Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği'ne bilgi verdi. Sevk edilen ekip, halk otobüsü şoförü F.G.'nin 1.5 promil alkollü olduğunu belirledi.