BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?
Bayramın 1. günü olan 20 Mart Cuma'da BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin kapalı olması bekleniyor. Marketlerin bayramın ikinci gününden itibaren yeniden açılarak hizmet vermesi öngörülüyor. Net çalışma saatleri ise yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşecek.
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları haftanın her günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet sunar.
ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Marketler, haftanın 7 günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında açıktır.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları da haftanın her günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlamaktadır.