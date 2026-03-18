BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü sabah 09.00'da hizmet vermeye başlayacak, ancak öğle saatlerine doğru işlemlerini sonlandıracaktır. Birçok şube 12.30–13.00 civarında müşteri kabulünü durdurur. 19 Mart Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil süreci bayram boyunca devam eder. Bu nedenle 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinde bankalar kapalı olacaktır. Bayram süresince hem kamu hem de özel bankalar şube hizmeti sunmaz işlemler yalnızca ATM ve dijital kanallar üzerinden yapılabilir.

Şubeler kapandıktan sonra bankacılık işlemleri mobil ve internet üzerinden sürdürülebilir. Arefe günü saat 13.00 sonrası yapılan EFT ve havaleler, yarım gün mesai nedeniyle 23 Mart 2026 Pazartesi günü hesaba geçer. FAST sistemi ise limitler dahilinde bayram boyunca da 7/24 anlık para transferine imkan tanır.