Arefe ve bayramda kapalı olan yerler listesi: Banka, hastane, eczane, kargo, marketler açık mı?

2026 Ramazan Bayramı'nın 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bununla birlikte, arefe günü ve bayram süresince banka, hastane, eczane, kargo, marketler, AVM'ler ve noterlerin çalışma durumu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. İşte güncel mesai saatleri…

19 Mart Perşembe arefe günü öğleden sonra başlayacak resmi tatil nedeniyle birçok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişiklik yapılacak. Peki arefe ve bayramda eczane, banka, noter ve kargolar açık mı? İşte kapalı yerler listesi…

AREFE VE BAYRAMDA AÇIK VE KAPALI YERLER LİSTESİ

19 MART AREFE GÜNÜ BANKA ÇALIŞMA SAATİ

2026 dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Resmi Gazete'de belirtilen düzenlemeye göre, arefe günleri öğleden sonra resmi tatil sayılır. Bu nedenle banka şubeleri bu tarihte sadece yarım gün hizmet sunacaktır.

BAYRAMDA BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar arefe günü sabah 09.00'da hizmet vermeye başlayacak, ancak öğle saatlerine doğru işlemlerini sonlandıracaktır. Birçok şube 12.30–13.00 civarında müşteri kabulünü durdurur. 19 Mart Perşembe günü saat 13.00 itibarıyla başlayan resmi tatil süreci bayram boyunca devam eder. Bu nedenle 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinde bankalar kapalı olacaktır. Bayram süresince hem kamu hem de özel bankalar şube hizmeti sunmaz işlemler yalnızca ATM ve dijital kanallar üzerinden yapılabilir.

Şubeler kapandıktan sonra bankacılık işlemleri mobil ve internet üzerinden sürdürülebilir. Arefe günü saat 13.00 sonrası yapılan EFT ve havaleler, yarım gün mesai nedeniyle 23 Mart 2026 Pazartesi günü hesaba geçer. FAST sistemi ise limitler dahilinde bayram boyunca da 7/24 anlık para transferine imkan tanır.

19 MART AREFE GÜNÜ NOTER ÇALIŞMA SAATİ

19 Mart 2026 Perşembe günü noterler işlemlerini 12.30'a kadar sürdürecek. Öğleden sonra başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte noterler hizmete ara verecek.

BAYRAMDA NOTER AÇIK MI?

Noterler, kamu kurumu niteliği taşıyan tüzel meslek kuruluşlarıdır. Ramazan Bayramı tatili 20 Mart Cuma'dan 22 Mart'a kadar sürecektir. Resmi tatil günlerinde noterler kapalı olurken, yalnızca nöbetçi noterler hizmet vermeye devam eder.

19 MART AREFE GÜNÜ HASTANE ÇALIŞMA SAATİ

Arefe günü saat 13.00 itibarıyla resmi tatil başlayacağı için hastanelerde poliklinikler ve sağlık ocakları öğleden sonra hizmet vermeyecektir.

BAYRAMDA HASTANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı süresince hastanelerin acil servisleri kesintisiz şekilde hizmet vermeyi sürdürecek. Vatandaşlar acil durumlarda sağlık hizmetlerine erişim sağlayabilecek.

2026 yılı Ramazan Bayramı takvimine göre 20 Mart Cuma, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günlerinde sağlık ocakları bayram tatili nedeniyle kapalı olacak. Bu tarihlerde aile sağlığı merkezlerinde rutin muayene ve diğer işlemler gerçekleştirilemeyecek.

19 MART AREFE GÜNÜ ECZANE ÇALIŞMA SAATİ

19 Mart Perşembe arefe gününde eczaneler 09.00 ile 13.00 saatleri arasında hizmet sunacak. Bu saatten sonra ise yalnızca nöbetçi eczaneler açık olacaktır.

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI?

Bayram süresince eczaneler, nöbetçi sistemine göre hizmet vermeye devam edecektir.

19 MART AREFE GÜNÜ KARGO ÇALIŞMA SAATİ

19 Mart 2026 Perşembe arefe gününde kargo firmaları genel olarak yarım gün hizmet verecek. Ancak Yurtiçi, DHL, Sürat gibi özel şirketlerde çalışma saatleri değişiklik gösterebilir bazı firmalar gün boyu teslimata devam edebilirken, bazıları erken saatlerde hizmeti sonlandırabilir.

BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?

PTT Kargo, 19 Mart arefe gününde 12.30'a kadar hizmet sunacak. Bayram süresince faaliyetlerine ara verecek olan şirket, 23 Mart Pazartesi itibarıyla dağıtıma yeniden başlayacak. Geçtiğimiz yıllarda kargo firmaları bayram boyunca teslimat yapılmayacağını duyurmuştu. Ancak bu yıl için henüz net bir açıklama yapılmadı. Firmaların resmi sitelerinden güncel çalışma saatlerine ulaşabilirsiniz.

19 MART AREFE GÜNÜ MARKET ÇALIŞMA SAATİ

2026 yılında Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Şu ana kadar BİM, A101 ve ŞOK gibi zincir marketlerden arefe günü kapanışa dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Önceki yıllar göz önünde bulundurulduğunda, marketlerin arefe gününde de standart çalışma saatleriyle hizmet vermeyi sürdürmesi bekleniyor.

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

Bayramın 1. günü olan 20 Mart Cuma'da BİM, A101, ŞOK ve Migros gibi zincir marketlerin kapalı olması bekleniyor. Marketlerin bayramın ikinci gününden itibaren yeniden açılarak hizmet vermesi öngörülüyor. Net çalışma saatleri ise yapılacak resmi açıklamalarla kesinleşecek.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM mağazaları haftanın her günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında hizmet sunar.

ŞOK ÇALIŞMA SAATLERİ
ŞOK Marketler, haftanın 7 günü 09.00 – 21.00 saatleri arasında açıktır.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 mağazaları da haftanın her günü 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşterilerini ağırlamaktadır.

19 MART AREFE GÜNÜ AVM'LERİN ÇALIŞMA SAATİ

Arefe günü saat 13.00'te resmi tatil başlamasına rağmen, geçmiş yıllarda AVM'lerin gün boyu açık kaldığı görülüyor. Ancak çalışma saatleri alışveriş merkezi yönetimlerine göre farklılık gösterebiliyor.

BAYRAMDA AVM'LER AÇIK MI?

Ramazan Bayramı 20-22 Mart 2026 tarihleri arasında kutlanacak. Bayram süresince AVM'lerin genel olarak açık olması beklenirken, olası saat değişiklikleri için ziyaret öncesinde ilgili AVM ile iletişime geçilmesi öneriliyor.

19 MART AREFE GÜNÜ KUYUMCULAR ÇALIŞMA SAATİ

Bayram öncesi en hareketli sektörlerden biri olan kuyumcular, arefe günü kapılarını açık tutacak. Çoğu işletmenin gün boyunca hizmet vermesi beklenirken, artan yoğunluk nedeniyle bazı kuyumcuların akşam saatlerine kadar açık kalabileceği öngörülüyor.

BAYRAMDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

Kuyumcuların bayramdaki çalışma düzeni genellikle değişkenlik gösterir. Bayramın ilk gününde çoğu kuyumcu kapalı olurken, ikinci ve üçüncü günlerde esnafın tercihine bağlı olarak açılan işletmeler bulunabilir.

Özellikle büyük şehirlerde ve turistik bölgelerde hizmet veren kuyumculara rastlamak mümkündür.

AREFE GÜNÜ DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Döviz büroları özel işletme kapsamında olduğundan arefe gününde genellikle hizmet vermeyi sürdürür. Ancak kapanış saatleri bulunduğu konuma göre değişiklik gösterebilir. Birçok döviz bürosunun 13.00–17.00 aralığında kapanması beklenirken, turistik ve yoğun bölgelerdeki işletmeler daha geç saatlere kadar açık kalabilir.

BAYRAMDA DÖVİZ BÜROLARI AÇIK MI?

Resmi tatil günlerinde döviz büroları genellikle kapalı olur. Ancak AVM gibi yoğun noktalarda bulunan bazı işletmeler hizmet vermeyi sürdürebilir. Bu nedenle çalışma durumu, çoğu zaman işletme sahiplerinin tercihine göre farklılık gösterir.

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ KAÇTA KAPANIYOR?

Arefe gününde finans piyasalarında yarım gün mesaisi uygulanır.

19 Mart 2026 tarihinde Borsa İstanbul'da kapanış seansı 12.40'ta gerçekleşecek, piyasa ise saat 13.00 itibarıyla tamamen işlemlere kapanacaktır. Bu nedenle yatırımcıların özellikle takas sürelerini göz önünde bulundurarak işlem yapmaları önem taşıyor.

BORSA İSTANBUL BAYRAMDA KAPALI MI?

Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı süresince işlemlere kapalı olacak. Bayram tatili boyunca alım-satım işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Piyasalar, tatilin sona ermesiyle birlikte 23 Mart Pazartesi günü yeniden açılarak normal işleyişine devam edecek.