Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracın camını kırarak yaklaşık 1 milyon 200 bin TL değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Şüphelilerin çaldıkları altınları aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlenmeleri güvenlik kameralarına yansırken, yakalanan iki zanlı tutuklandı.





HIRSIZLARIN PİŞKİNLİĞİ KAMERADA



Olay, 14 Şubat günü saat 15.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Onurcan D. ile Yusuf T. otomobille gezdikleri sırada park halindeki hafif ticari aracı gözüne kestirdi. Araç camını kıran şüpheliler, torpidodaki 1 milyon 200 bin TL değerindeki 3 bilezik ve 2 yüzüğü çalıp kayıplara karıştı. Şüphelilerin, çaldıkları altınları kendi aralarında paylaşıp parmaklarına takarak eğlendikleri anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

