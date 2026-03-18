Sakarya’da kumarhane gibi eve baskın: 49 kişiye 817 bin lira ceza kesildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karasu ilçesinde bir ikamete düzenledikleri kumar baskınında 49 kişiye toplam 817 bin 533 lira idari para cezası uyguladı. Operasyonda çok sayıda tombala malzemesi ele geçirildi.

  • Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikametinde kumar oynatan 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
  • Kumar oynadığı tespit edilen 49 kişiye toplam 817 bin 533 lira idari para cezası uygulandı.
  • Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri istihbarat çalışması sonucu şüphelinin ikametine baskın düzenledi.
  • Baskında renkli kumar pulları, 104 tombala kağıdı, 90 tombala topu ve tombala oynatma masası ele geçirildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde ikametinde kumar oynatan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken kumar oynadığı tespit edilen 49 kişiye 817 bin 533 lira ceza kesildi.

İSTİHBARAT JANDARMAYI HAREKETE GEÇİRDİ

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Karasu ilçesinde kumar oynattığı tespit edilen şahsın ikametine baskın düzenledi.

49 KİŞİYE REKOR CEZA

Yapılan aramada, muhtelif sayıda kumar oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen mavi, yeşil, sarı, mor ve kırmızı renkli pullar, 104 adet tombala kağıdı, 90 adet tombala topu, adet tombala oynatma masası ele geçirildi. Yapılan kontrollerde de kumar oynadığı tespit edilen 49 şahıs hakkında toplam 817 bin 533 lira idari para cezası uygulanırken 1 şüpheli şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

