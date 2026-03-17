CANLI YAYIN
Geri

Ümraniye'de trafikte kavga: Sürücülere 360 bin tl ceza kesildi

İstanbul Ümraniye’de, sosyal medyada paylaşılan "trafikte kavga" görüntüleri üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan sanal devriye çalışması sonucunda, birbirlerine saldırı amacıyla araçlarından inen M.B. ve F.Ç. isimli iki sürücüye toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi. Karayolları Trafik Kanunu’nu ihlal eden şahısların ehliyetlerine ve araçlarına 60 gün süreyle el konuldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İstanbul Ümraniye'de trafikte kavga eden M.B. ve F.Ç. isimli 2 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 360 bin lira idari para cezası kesildi.
  • Sürücülerin araçları 60 gün süreyle trafikten men edildi ve ehliyetlerine geçici olarak el konuldu.
  • Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.
  • Sürücüler trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek ve araçtan inmek suçundan cezalandırıldı.
  • Sürücüler adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 360 bin TL trafik cezası

Ümraniye'de trafikte kavga eden sürücülere 360 bin Tl para cezası uygulandı, ehliyetlerine 6 ay el konuldu.

Çalışmalar sonucu trafikte kavga eden sürücülerin M.B. ve F.Ç. olduğu tespit edildi.

TRAFİKTE SALDIRGANLIĞIN BEDELİ: 360 BİN LİRA

Sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 360 bin lira idari para cezası uygulandı.

ARAÇLAR 60 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Ayrıca araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu.

Sürücüler, adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler