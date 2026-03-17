Ahlaksız sosyal deneye soruşturma: Testo Taylan ve 2 kişi gözaltında

Sosyal medyada sözde eğlence adı altında kadınların onurunu ayaklar altına alan, müstehcenlik ve nefret saçan hesaplar harekete geçildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada Testo Taylan ismiyle tanınan içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız ve "Sosyal Mühendis Akademi" rezaletiyle kadınlara yönelik tacizi normalleştirmeye çalışan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

Ahlaksız sosyal deneye soruşturma: Testo Taylan ve 2 kişi gözaltında
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Sosyal Mühendis Akademi' başlıklı videolarda kadınları aşağılayan ve tacizi normalleştiren içerikler nedeniyle soruşturma başlattı.
  • İçerik üreticileri Y.H. ve U.U. İstanbul'da, videoyu paylaşan 'Testo Taylan' lakaplı T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı.
  • Şüpheliler hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama' ve 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatıldı.
  • İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.
  • Başsavcılık, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan içeriklere karşı adli sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

Sosyal medyada sözde eğlence adı altında kadınların onurunu ayaklar altına alan, müstehcenlik ve nefret saçan hesaplar harekete geçildi.

EĞLENCE ADI ALTINDA KADINLARA TACİZ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu, sanal medya platformlarında yer alan ve büyük tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçti.

Sosyal Mühendis Akademi kanalının içerikleri (Haberin fotoğrafları sosyal medyadan alınmıştır.)

Yapılan incelemelerde;'SOSYAL MÜHENDİS AKADEMİ' başlıklı videolar ve ilgili hesaplar üzerinden paylaşılan içeriklerin, eğlence adı altında kadınları aşağıladığı ve taciz eylemlerini normalleştirmeye çalıştığı tespit edildi.

Testo Taylan

KADINLARA YÖNELİK TACİZİ NORMALLEŞTİRME ÇABASI

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımların toplum nezdinde kadınları küçük düşüren müstehcen nitelikte davranışlar barındırdığı belirtildi. İçeriklerin, genel ahlakı zedeleyecek boyutta olduğu ve geniş kitlelere ulaştırılarak kadınlara yönelik saldırgan tutumların 'sıradan' gibi gösterilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Sosyal Mühendis Akademi kanalının içerikleri

EŞ ZAMANLI OPERASYON: DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Soruşturma kapsamında, 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama've 'Müstehcenlik' suçlarından işlem başlatılan içerik üreticisi Y.H. ve U.U. İstanbul'da, ilgili videoyu kendi hesabından yayımlayarak geniş kitlelere ulaştıran 'Testo Taylan' adıyla bilinen T.Ö.D. ise Kocaeli'nde gözaltına alındı. İstanbul'daki evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait tüm dijital materyallere el konuldu.

Sosyal Mühendis Akademi kanalının içerikleri

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhuriyet Başsavcılığı, insan onurunu ve kamu düzenini hedef alan bu tür eylemlere karşı adli sürecin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, toplumsal barışı zedeleyen içeriklerle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği mesajını verdi.

