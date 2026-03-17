Zanlının gasp ettiği takside bir arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Savcılık, zanlının 'maktul küfretti' savunmasını suçtan kurtulmak için uydurulmuş bir iddia olarak değerlendirdi.

Zanlı Meşe, Deniz Örer'i kafa bölgesinden vurarak öldürdükten sonra cesedini sokağa attı ve taksiyi gasp ederek kaçtı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mart'ta gerçekleşen kan dondurucu taksici cinayetiyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Doğuş Meşe'nin cinayeti önceden planladığı, cinayetin ardından ise gasp ettiği araçta uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

İddianamedeki detaylara göre; bir tekstil atölyesinde çalışan Doğuş Meşe, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı yaklaşık bir ay önce satın aldı. Silahı iş yerine yakın bir trafoya saklayan zanlı, olay gecesi taksiye binmeden hemen önce silahını gizlediği yerden alarak araca bindi.

ÖNCE İNFAZ ETTİ SONRA SOKAĞA ATTI

Zanlı Meşe'nin, taksi şoförü Deniz Örer'i kafa bölgesinden hedef alarak ateş ettiği ve Örer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından soğukkanlılıkla maktulün cansız bedenini araçtan sokağa bırakan zanlının, taksiyi gasp ederek kaçtığı ve araç içerisinde bir arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddianamede yer aldı.

"KÜFRETTİ" YALANI İŞE YARAMADI

Zanlının "küfrettiği için öldürdüm" şeklindeki savunması, savcılık tarafından suçtan kurtulmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirildi. İddianamede, maktul Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek herhangi bir durumun yaşanmadığı ve zanlının bu iddiayla ceza indirimi almayı hedeflediği vurgulandı.