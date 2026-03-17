Taksiciyi öldürüp cesedini sokağa atmıştı: Katil zanlısına müebbet talebi

İzmir’de taksi şoförü Deniz Örer’i tabancayla öldürüp cesedini yola atan ve aracını gasp eden Doğuş Meşe hakkında müebbet ile 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Taksiciyi öldürüp cesedini sokağa atmıştı: Katil zanlısına müebbet talebi
  • İzmir'de 9 Mart'ta taksi şoförü Deniz Örer'i öldüren Doğuş Meşe hakkında müebbet ve 19 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
  • Doğuş Meşe'nin cinayeti önceden planladığı, ruhsatsız tabancayı bir ay önce satın alıp iş yerinin yakınındaki trafoda sakladığı belirlendi.
  • Zanlı Meşe, Deniz Örer'i kafa bölgesinden vurarak öldürdükten sonra cesedini sokağa attı ve taksiyi gasp ederek kaçtı.
  • Savcılık, zanlının 'maktul küfretti' savunmasını suçtan kurtulmak için uydurulmuş bir iddia olarak değerlendirdi.
  • Zanlının gasp ettiği takside bir arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 9 Mart'ta gerçekleşen kan dondurucu taksici cinayetiyle ilgili soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede, katil zanlısı Doğuş Meşe'nin cinayeti önceden planladığı, cinayetin ardından ise gasp ettiği araçta uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

İzmir'de taksici cinayetinde iddianeme hazırlandı. (Haberin fotoğrafları İHA, DHA ve Takvim- Arşiv'e aittir.)

CİNAYET SİLAHINI TRAFODA SAKLAMIŞ

İddianamedeki detaylara göre; bir tekstil atölyesinde çalışan Doğuş Meşe, olayda kullandığı ruhsatsız tabancayı yaklaşık bir ay önce satın aldı. Silahı iş yerine yakın bir trafoya saklayan zanlı, olay gecesi taksiye binmeden hemen önce silahını gizlediği yerden alarak araca bindi.

Taksiciyi öldürüp cesedini sokağa atmıştı: Katil zanlısına müebbet talebi-3

ÖNCE İNFAZ ETTİ SONRA SOKAĞA ATTI

Zanlı Meşe'nin, taksi şoförü Deniz Örer'i kafa bölgesinden hedef alarak ateş ettiği ve Örer'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayetin ardından soğukkanlılıkla maktulün cansız bedenini araçtan sokağa bırakan zanlının, taksiyi gasp ederek kaçtığı ve araç içerisinde bir arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde kullandığı iddianamede yer aldı.

"KÜFRETTİ" YALANI İŞE YARAMADI

Zanlının "küfrettiği için öldürdüm" şeklindeki savunması, savcılık tarafından suçtan kurtulmaya yönelik bir hamle olarak değerlendirildi. İddianamede, maktul Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek herhangi bir durumun yaşanmadığı ve zanlının bu iddiayla ceza indirimi almayı hedeflediği vurgulandı.

Taksiciyi öldürüp cesedini sokağa atmıştı: Katil zanlısına müebbet talebi-4

Taksici katili Doğuş Meşe kaç yıl ceza alacak?

  1. Savcılık kasten öldürme suçundan müebbet,
  2. Gece vakti silahla yağma suçundan 15 yıl,
  3. Ruhsatsız silah taşımaktan 4 yıl olmak üzere toplamda müebbet ve 19 yıl hapis talep etti.

Olay nasıl gerçekleşmişti? 9 Mart gecesi İzmir Konak'ta Doğuş Meşe, bindiği taksinin şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldürüp cesedini sokağa atmış, ardından aracı gasp etmişti.

İzmir’de taksi vahşeti! Yolcu gibi bindi şoförü vurup taksiyle kaçtı

