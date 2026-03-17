Sarıyer'de motorundan yarım milyonluk uyuşturucu çıktı: "15 yıl yattım bir daha yatarım"

Sarıyer’de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan motosikletli kuryenin üzerinde piyasa değeri 500 bin lira olan 8,5 kilogram marihuana ele geçirildi. Tutuklanan zanlı "15 yıl yattım, bir 15 yıl daha yatarım" dedi.

Sarıyer'de motorundan yarım milyonluk uyuşturucu çıktı: "15 yıl yattım bir daha yatarım"
  • İstanbul Sarıyer'de polis ekipleri tarafından durdurulan motosikletin sepet kısmında 8,5 kilogram marihuana ve 4 bin lira para ele geçirildi.
  • Motosiklet sürücüsü Emre Ç. polis ikazlarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak kısa sürede yakalandı.
  • 14 suç kaydı bulunan Emre Ç.'nin daha önce kasten öldürme suçundan 13 yıl cezaevinde yattığı ve 3 yıl önce tahliye edildiği belirlendi.
  • Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık yarım milyon lira olduğu tespit edildi.
  • Emre Ç. mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Sarıyer'de zehir tacirlerine yönelik denetimlerini sıkılaştıran asayiş ekipleri, şüpheli bir motosikletliyi takibe aldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, polisin ikazlarını görmezden gelerek kaçmaya yeltenen sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.

'Dur' ihtarına uymadı paketlerle yakalandı: Motosikletten 8.5 kilo uyuşturucu çıktı

8,5 kilogram marihuana ele geçirildi. (Haberin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

MOTOSİKLET SEPETİNDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 34 EDH 029 plakalı motosiklette yaptığı detaylı aramada, sepet kısmına gizlenmiş halde tam 8,5 kilogram marihuana bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık yarım milyon lira olduğu belirlenirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin liraya da el konuldu.

Sarıyer'de motorundan yarım milyonluk uyuşturucu çıktı: "15 yıl yattım bir daha yatarım"-3

"15 YIL DAHA YATARIM DİYEREK MEYDAN OKUDU"

Gözaltına alınan sürücü Emre Ç.'nin suç dosyası ise kabarık çıktı. Toplam 14 suç kaydı bulunan zanlının,"Kasten öldürme" suçundan 13 yıl cezaevinde yattığı ve sadece 3 yıl önce tahliye edildiği anlaşıldı. Pişmanlık belirtisi göstermeyen zehir kuryesinin emniyetteki ilk ifadesinde, "15 yıl yattım, bir 15 yıl daha yatarım" diyerek polise meydan okuduğu öğrenildi.

Emre Ç.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2010 yılındaki cinayet dosyasından sonra bu kez uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan zanlı, yeniden cezaevinin yolunu tuttu.

Sarıyer'de motorundan yarım milyonluk uyuşturucu çıktı: "15 yıl yattım bir daha yatarım"-5

OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 34 EDH 029 plakalı motosiklette yapılan aramada şu veriler kayıt altına alınmıştır:

  • Uyuşturucu Miktarı: 8,5 Kilogram Marihuana
  • Piyasa Değeri: Yaklaşık 500.000 TL
  • Ele Geçirilen Nakit: 4.000 TL (Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen)

