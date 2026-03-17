İstanbul Sarıyer'de zehir tacirlerine yönelik denetimlerini sıkılaştıran asayiş ekipleri, şüpheli bir motosikletliyi takibe aldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, polisin ikazlarını görmezden gelerek kaçmaya yeltenen sürücü, kısa süreli kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı.'Dur' ihtarına uymadı paketlerle yakalandı: Motosikletten 8.5 kilo uyuşturucu çıktı
MOTOSİKLET SEPETİNDEN UYUŞTURUCU FIŞKIRDI
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin 34 EDH 029 plakalı motosiklette yaptığı detaylı aramada, sepet kısmına gizlenmiş halde tam 8,5 kilogram marihuana bulundu. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık yarım milyon lira olduğu belirlenirken, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin liraya da el konuldu.
"15 YIL DAHA YATARIM DİYEREK MEYDAN OKUDU"
Gözaltına alınan sürücü Emre Ç.'nin suç dosyası ise kabarık çıktı. Toplam 14 suç kaydı bulunan zanlının,"Kasten öldürme" suçundan 13 yıl cezaevinde yattığı ve sadece 3 yıl önce tahliye edildiği anlaşıldı. Pişmanlık belirtisi göstermeyen zehir kuryesinin emniyetteki ilk ifadesinde, "15 yıl yattım, bir 15 yıl daha yatarım" diyerek polise meydan okuduğu öğrenildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emre Ç., çıkarıldığı mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı. 2010 yılındaki cinayet dosyasından sonra bu kez uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalanan zanlı, yeniden cezaevinin yolunu tuttu.
OPERASYONUN DETAYLARI VE ELE GEÇİRİLENLER
Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerince 34 EDH 029 plakalı motosiklette yapılan aramada şu veriler kayıt altına alınmıştır: