İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz çarşamba günü gece saatlerinde meydana gelen olayda, motosikletli iki maganda sokak ortasında dehşet saçtı. Hiçbir suçu olmadığı halde "bakma" ve "küfür" bahanesiyle saldırıya uğrayan genç camcı, bacağına isabet eden iki kurşunla yaralanırken kaçan saldırganlar polisin titiz çalışmasıyla saklandıkları adreste kıskıvrak ele geçirildi.

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kamera incelemeleri sonucu kimlikleri belirlenen 17 yaşındaki E.K. ve A.T., Kuştepe Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan çocuk yaştaki şüphelilerin emniyetteki pişkin savunmaları dikkat çekti. Zanlıların, "Bize ne bakıyorsun deyince ayaklarına sıktık" diyerek suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

MAĞDURUN AĞABEYİ: "KARDEŞİMİN HİÇBİR İLGİSİ YOK

Saldırıya uğrayan H.K.'nin ağabeyi B.M.K., kardeşinin sadece işinden evine giden bir camcı olduğunu vurguladı. Ağabey B.M.K., "Kardeşim iş çıkışı takımlarını bırakırken o sokakta başka bir tartışma yaşanmış. Kardeşimin ne o şahıslarla ne de olayla bir ilgisi var. Önünü kesip 'Yeşil montluyu tanıyor musun?' diye sormuşlar. 'Tanımıyorum' cevabını alınca arkasından ateş etmişler. Kardeşim ölebilirdi, sonuna kadar şikayetçiyiz" ifadelerini kullandı.