CANLI YAYIN
Geri

Adana’da sahte plaka avı: APP plaka basan 4 kişi tutuklandı

Adana’da merdiven altı faaliyet gösteren 3 ayrı APP plaka atölyesine eş zamanlı operasyon düzenledi. Çok sayıda plaka basım ekipmanı ve uyuşturucu hapın ele geçirildiği baskınlarda yakalanan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Adana’da sahte plaka avı: APP plaka basan 4 kişi tutuklandı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Adana Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri sahte APP plaka basan 3 merdiven altı atölyeye eş zamanlı operasyon düzenledi.
  • Operasyonda plaka presleme makinesi, karekod makinesi, 136 basılı plaka, 710 boş plaka ve 2 bin 100 harf-rakam kalıbı ele geçirildi.
  • Baskınlarda gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • Atölyelerde yapılan aramalarda 31 uyuşturucu hap da ele geçirildi.

KOM EKİPLERİNDEN SAHTE PLAKA AVI

Adana'da polis 'APP' plaka olarak bilinen sahte plaka basan merdiven altı 3 atölyeye yaptığı operasyonla 4 kişiyi yakaladı. Atölyelerde plaka basım ekipmanları, karekod makinesi, onlarca basılmış ve boş plaka ele geçirildi. Yakalana şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Adana’da ‘APP’ plaka operasyonu: Merdiven altı 3 atölye mühürlendi!


Adana'da sahte plaka basım atölyesine baskın düzenlendi. 4 kişi tutuklandı. (Haberiin fotoğrafları DHA'ya aittir.)

3 AYRI NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü bağlı Mali Büro ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında 'APP' plaka olarak bilinen sahte plaka basan 3 atölyeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Toplanan delillerinin ardından söz konusu 3 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı.

Adana’da sahte plaka avı: APP plaka basan 4 kişi tutuklandı-1

MATERYALLER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Merdiven altı atölyelere yapılan baskınlarda, plaka presleme makinesi, mühür, 2 plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 19 plaka tablası, 136 basılı plaka, 710 boş plaka, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ile 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana’da sahte plaka avı: APP plaka basan 4 kişi tutuklandı-2

ZANLILAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler