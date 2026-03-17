KOM EKİPLERİNDEN SAHTE PLAKA AVI

Adana’da ‘APP’ plaka operasyonu: Merdiven altı 3 atölye mühürlendi!



Adana'da sahte plaka basım atölyesine baskın düzenlendi. 4 kişi tutuklandı.

3 AYRI NOKTAYA EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü bağlı Mali Büro ekipleri, "resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında 'APP' plaka olarak bilinen sahte plaka basan 3 atölyeyi teknik ve fiziki takip sonucu deşifre etti. Toplanan delillerinin ardından söz konusu 3 atölyeye eş zamanlı baskın yapıldı.





MATERYALLER VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Merdiven altı atölyelere yapılan baskınlarda, plaka presleme makinesi, mühür, 2 plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 19 plaka tablası, 136 basılı plaka, 710 boş plaka, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ile 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.





ZANLILAR TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.