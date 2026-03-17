Ataşehir Belediyesi'ne ait çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Necmettin Erbakan Caddesi'nde ilerleyen belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.