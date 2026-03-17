İngiltere'de bir müzayede evinde satışa sunulacak olan çiniler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Londra Metropolitan Polisi'nin koordinasyonuyla müzayededen çekildi ve iade edildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sultanahmet Camii ve Rüstem Paşa Camii'nden çalınan 16. yüzyıla ait iki adet İznik çinisinin Türkiye'ye iade edildiğini açıkladı.

Ramazan ayının manevi ikliminde açılan "Osmanlı Sultanlarının Sevdası: Kutsal Emanetler" sergisi, Osmanlı'nın kutsal beldelere hizmet anlayışını ve asırlardır taşınan emanet bilincini yeniden gündeme taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde kutsal emanetler, Kâbe örtüleri, Kur'an-ı Kerim nüshaları ve seçkin eserlerin yer aldığı sergiyi ziyaret etti. Sergiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, iki İznik çinisinin yıllar sonra yeniden Türkiye'ye iade edildiği müjdesini paylaştı.



İngiltere'de müzayede evinde satışa sunulmak üzereydi... 400 yıllık miras artık Türkiye'de.

Bakan Ersoy, sergiye ilişkin değerlendirmeleri sırasında kültür varlıklarının iadesi konusunda dikkat çeken bir gelişmeyi de paylaştı. Sultanahmet Camii ve Rüstem Paşa Camii'nden çalınan iki adet 16'ncı yüzyıl İznik çinisinin yeniden Türkiye'ye kazandırıldığını belirten Ersoy, sürecin çok yönlü bir iş birliğiyle sonuçlandığını ifade etti.