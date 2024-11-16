CHP’li belediyeler İstanbulluyu çöpe boğdu! Ataşehir’de tepki çeken görüntüler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP

CHP'li belediyeler konserlere para akıtırken, İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum etti. Kartal'da ortaya çıkan çöp dağları bu sefer de Ataşehir'de gözüktü.
CHP'li belediyeler konserlere para akıtırken, İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum etti. Kartal'da ortaya çıkan çöp dağları bu sefer de Ataşehir'de gözüktü.
GANJ NEHRİNDEN FARKI YOK
Ataşehir Yenisahra Mahallesi'ndeki bir derenin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı. Deredeki çöp yığınları, Hindistan'ın kirliliğiyle bilinen Ganj Nehri'ni hatırlattı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Vatandaşlar, deredeki çöp dağlarına tepki gösterirken sosyal medyada "Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi. CHP çöp çamur çukur demek" yorumlar yapıldı.
KARTAL, ATAŞEHİR, MALTEPE, KADIKÖY…
Hatırlanacağı üzere, İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işi bırakma kararı almıştı.
Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı Karal sokaklarında da çöp dağları oluşmuştu.
Araç sürücüleri Kartal sokaklarında oluşan çöp yığınları sebebiyle zorluk yaşamıştı.