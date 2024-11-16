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CHP'li belediyeler İstanbulluyu çöpe boğdu! Ataşehir'de tepki çeken görüntüler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP

Başkan Erdoğan’ın ‘çöp, çukur, çamur’ diye tarif ettiği CHP belediyeciliği, yine şaşırtmadı. Ataşehir Yenisahra Mahallesi'ndeki bir derenin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı. Deredeki çöp yığınları, Hindistan'ın kirliliğiyle bilinen Ganj Nehri'ni hatırlattı.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 18:16 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 21:36
CHP’li belediyeler İstanbulluyu çöpe boğdu! Ataşehir’de tepki çeken görüntüler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP

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CHP'li belediyeler konserlere para akıtırken, İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum etti. Kartal'da ortaya çıkan çöp dağları bu sefer de Ataşehir'de gözüktü.

CHP'li belediyeler İstabulluyu çöpe boğdu! Ataşehir'de tepki çeken görünler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP (Sosyal medya X)CHP'li belediyeler İstabulluyu çöpe boğdu! Ataşehir'de tepki çeken görünler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP (Sosyal medya X)

GANJ NEHRİNDEN FARKI YOK

Ataşehir Yenisahra Mahallesi'ndeki bir derenin fotoğrafı, sosyal medyada hızla yayıldı. Deredeki çöp yığınları, Hindistan'ın kirliliğiyle bilinen Ganj Nehri'ni hatırlattı.

CHP'li belediyeler İstabulluyu çöpe boğdu! Ataşehir'de tepki çeken görünler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP (Sosyal medya X)CHP'li belediyeler İstabulluyu çöpe boğdu! Ataşehir'de tepki çeken görünler: Çöp, çamur, çukur eşittir CHP (Sosyal medya X)

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Vatandaşlar, deredeki çöp dağlarına tepki gösterirken sosyal medyada "Başkan Erdoğan'ın da söylediği gibi. CHP çöp çamur çukur demek" yorumlar yapıldı.

CHPli belediyelerdeki işçiler greve gitti! İstanbulda 90 esintileri Kartalda çöp dağları oluştu: Nefes alamıyoruz, mikrop soluyoruzCHPli belediyelerdeki işçiler greve gitti! İstanbulda 90 esintileri Kartalda çöp dağları oluştu: Nefes alamıyoruz, mikrop soluyoruz


KARTAL, ATAŞEHİR, MALTEPE, KADIKÖY…

Hatırlanacağı üzere, İstanbul Kartal, Ataşehir, Maltepe ve Kadıköy ilçelerindeki işçiler, toplu sözleşme görüşmelerinden bir sonuç çıkmayınca işi bırakma kararı almıştı.

Temizlik işçilerinin grev nedeniyle görevlerini bırakmasından dolayı Karal sokaklarında da çöp dağları oluşmuştu.

Araç sürücüleri Kartal sokaklarında oluşan çöp yığınları sebebiyle zorluk yaşamıştı.

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