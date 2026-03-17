Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllardır süren bir evlat hasreti ve gizem, emniyet güçlerinin başarılı takibiyle son buldu. Alman anne Rebecca S.'den kaçırıldıktan sonra izi kaybettirilen, babasının vefatına rağmen babaannesi tarafından harabe bir evde kıyafet yığınları arasında saklanan küçük Nazar'ın, gerçek ismini dahi bilmediği ve kendisini "Ahmet" olarak tanıttığı ortaya çıktı.
ÖZEL EKİP VE DRONLA TAKİP
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 6 kişilik özel ekip, şüpheli babaanne Hanife S.'yi adım adım izledi. Dronların da kullanıldığı teknik ve fiziki takip sonucunda, sürekli kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan babaannenin, torununu harabeye dönmüş bir evde alıkoyduğu tespit edildi. Eve yapılan baskında küçük Nazar, çöp ve eski eşyaların arasında bulundu.
ADINI BİLE UNUTTURMUŞLAR
Kurtarılan küçük çocuğun, babası Umut K.'nin vasiyeti üzerine 7 yıl boyunca "Ahmet" ismiyle büyütüldüğü öğrenildi. Kimlik karmaşası yaşayan ve çevresine kendisini Ahmet olarak tanıtan Nazar S.'nin, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde psikolojik destek sürecine başlandığı bildirildi. Öte yandan, Nazar'ı kaçıran babası Umut K.'nin, yakalanma korkusuyla hastaneye gitmediği için geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
GELECEĞİNE MAHKEME KARAR VERECEK
Bursa'ya gelerek oğlunu geri isteyen Alman anne Rebecca S., "O benim çocuğum, rızam dışında tutuldu" diyerek hukuk mücadelesini başlattı. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği, yapılacak DNA testi ve hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu'nun (SİR) ardından mahkeme, çocuğun Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Olayla ilgili tutuklanan babaanne ve akrabası hakkında ise 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması bekleniyor.