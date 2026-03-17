CANLI YAYIN
Geri

Adını Ahmet sanıyordu: 7 yıl sonra bulunan Nazar için DNA testi yapılacak

Bursa'da 2019 yılında babası tarafından Alman annesinden kaçırılan ve 7 yıl boyunca bir harabe evde saklanan 8 yaşındaki Nazar S., polisin dron destekli titiz operasyonuyla kurtarılarak devlet korumasına alındı. Küçük Nazar’ın ismini dahi doğru bilmediği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Alman anne Rebecca S.'den kaçırılan çocuk Nazar, babaannesi Hanife S. tarafından harabe bir evde 7 yıl boyunca saklandı.
  • Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 6 kişilik özel ekip, drone destekli takiple babaanneyi tespit ederek çocuğu kurtardı.
  • Çocuk Nazar, ölen babası Umut K.'nin vasiyeti üzerine 'Ahmet' ismiyle büyütüldü ve gerçek ismini bilmediği ortaya çıktı.
  • Alman anne Rebecca S., çocuğunun iadesini talep etti ve mahkeme DNA testi ile Sosyal İnceleme Raporu sonrasında çocuğun Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.
  • Tutuklanan babaanne Hanife S. ve akrabası hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması bekleniyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllardır süren bir evlat hasreti ve gizem, emniyet güçlerinin başarılı takibiyle son buldu. Alman anne Rebecca S.'den kaçırıldıktan sonra izi kaybettirilen, babasının vefatına rağmen babaannesi tarafından harabe bir evde kıyafet yığınları arasında saklanan küçük Nazar'ın, gerçek ismini dahi bilmediği ve kendisini "Ahmet" olarak tanıttığı ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP VE DRONLA TAKİP

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 6 kişilik özel ekip, şüpheli babaanne Hanife S.'yi adım adım izledi. Dronların da kullanıldığı teknik ve fiziki takip sonucunda, sürekli kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan babaannenin, torununu harabeye dönmüş bir evde alıkoyduğu tespit edildi. Eve yapılan baskında küçük Nazar, çöp ve eski eşyaların arasında bulundu.

ADINI BİLE UNUTTURMUŞLAR

Kurtarılan küçük çocuğun, babası Umut K.'nin vasiyeti üzerine 7 yıl boyunca "Ahmet" ismiyle büyütüldüğü öğrenildi. Kimlik karmaşası yaşayan ve çevresine kendisini Ahmet olarak tanıtan Nazar S.'nin, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde psikolojik destek sürecine başlandığı bildirildi. Öte yandan, Nazar'ı kaçıran babası Umut K.'nin, yakalanma korkusuyla hastaneye gitmediği için geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

GELECEĞİNE MAHKEME KARAR VERECEK

Bursa'ya gelerek oğlunu geri isteyen Alman anne Rebecca S., "O benim çocuğum, rızam dışında tutuldu" diyerek hukuk mücadelesini başlattı. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler gereği, yapılacak DNA testi ve hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu'nun (SİR) ardından mahkeme, çocuğun Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verecek. Olayla ilgili tutuklanan babaanne ve akrabası hakkında ise 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması bekleniyor.

Harabe evde saklanan çocuk 7 yıl sonra annesiyle buluştu

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler