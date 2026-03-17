Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Alman anne Rebecca S.'den kaçırılan çocuk Nazar, babaannesi Hanife S. tarafından harabe bir evde 7 yıl boyunca saklandı.

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu 6 kişilik özel ekip, drone destekli takiple babaanneyi tespit ederek çocuğu kurtardı.

Çocuk Nazar, ölen babası Umut K.'nin vasiyeti üzerine 'Ahmet' ismiyle büyütüldü ve gerçek ismini bilmediği ortaya çıktı.

Alman anne Rebecca S., çocuğunun iadesini talep etti ve mahkeme DNA testi ile Sosyal İnceleme Raporu sonrasında çocuğun Almanya'ya iade edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Tutuklanan babaanne Hanife S. ve akrabası hakkında 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması bekleniyor.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yıllardır süren bir evlat hasreti ve gizem, emniyet güçlerinin başarılı takibiyle son buldu. Alman anne Rebecca S.'den kaçırıldıktan sonra izi kaybettirilen, babasının vefatına rağmen babaannesi tarafından harabe bir evde kıyafet yığınları arasında saklanan küçük Nazar'ın, gerçek ismini dahi bilmediği ve kendisini "Ahmet" olarak tanıttığı ortaya çıktı.

ÖZEL EKİP VE DRONLA TAKİP Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bursa İl Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan 6 kişilik özel ekip, şüpheli babaanne Hanife S.'yi adım adım izledi. Dronların da kullanıldığı teknik ve fiziki takip sonucunda, sürekli kıyafet değiştirerek izini kaybettirmeye çalışan babaannenin, torununu harabeye dönmüş bir evde alıkoyduğu tespit edildi. Eve yapılan baskında küçük Nazar, çöp ve eski eşyaların arasında bulundu.