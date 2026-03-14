Etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, hem prova hem de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde nefes kesen anlara imza atacak. Programın en çok merak edilen bölümü olan 18 Mart gösteri uçuşunun saati de netleşti. İşte Çanakkale Zaferi etkinlikleri ve gösteri uçuşu bilgileri…
18 MART SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?
18 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacak ana gösteri uçuşu:
Saat: 13:15
Yer: Çanakkale Şehitler Abidesi
Ancak yetkililer, resmi devlet töreni nedeniyle gösteri saatinde Şehitler Abidesi'nin ziyaretçilere kapalı olacağını belirtti.
GÖSTERİ ÖNCESİ PROGRAM
SOLOTÜRK'ün Çanakkale programı kapsamında diğer uçuşlar ise şöyle:
17 Mart 2026 Salı – Gösteri uçuşu
Saat: 14:30
Yer: Anadolu Hamidiye Tabyası
15 Mart 2026 Pazar – Prova uçuşu
Saat: 14:00
Yer: Şehitler Abidesi
14 Mart 2026 Cumartesi – Prova uçuşu
Saat: 16:30
Yer: Anadolu Hamidiye Tabyası
14 Mart 2026 Cumartesi – Çevre tanıma uçuşu
Saat: 11:00 – Anadolu Hamidiye Tabyası
Saat: 11:30 – Şehitler Abidesi
YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR
Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale'de düzenlenen anma etkinliklerine yoğun katılım beklenirken, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşları programın en ilgi çekici bölümlerinden biri olacak.
Özellikle 17 Mart'taki gösterinin halka açık olması nedeniyle izlemek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat.
⤵18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NİN 111. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ ⤵