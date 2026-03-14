SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuşu saat kaçta? 2026 Çanakkale Zaferi etkinlikleri

Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK, 18 Mart 2026’da düzenlenecek 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında Çanakkale’de gerçekleştireceği gösteri uçuşlarının programını duyurdu.

SOLOTÜRK 18 Mart gösteri uçuşu saat kaçta? 2026 Çanakkale Zaferi etkinlikleri
  • SOLOTÜRK, 18 Mart 2025 Çarşamba günü saat 13:15'te Çanakkale Şehitler Abidesi'nde Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü için ana gösteri uçuşu gerçekleştirecek.
  • Şehitler Abidesi, 18 Mart'taki resmi devlet töreni nedeniyle gösteri saatinde ziyaretçilere kapalı olacak.
  • 17 Mart 2025 Salı günü saat 14:30'da Anadolu Hamidiye Tabyası'nda halka açık gösteri uçuşu yapılacak.
  • SOLOTÜRK, 14 ve 15 Mart tarihlerinde Anadolu Hamidiye Tabyası ve Şehitler Abidesi'nde prova uçuşları düzenleyecek.
  • 14 Mart 2025 Cumartesi günü saat 11:00 ve 11:30'da çevre tanıma uçuşları gerçekleştirilecek.

Etkinlikler çerçevesinde SOLOTÜRK, hem prova hem de gösteri uçuşlarıyla gökyüzünde nefes kesen anlara imza atacak. Programın en çok merak edilen bölümü olan 18 Mart gösteri uçuşunun saati de netleşti. İşte Çanakkale Zaferi etkinlikleri ve gösteri uçuşu bilgileri…

SOLOTÜRK, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kapsamında 18 Mart 2025 Çarşamba günü saat 13:15’te Çanakkale Şehitler Abidesi üzerinde ana gösteri uçuşunu gerçekleştirecek.

18 MART SOLOTÜRK GÖSTERİSİ SAAT KAÇTA?

18 Mart 2026 Çarşamba günü yapılacak ana gösteri uçuşu:

Saat: 13:15

Yer: Çanakkale Şehitler Abidesi

Ancak yetkililer, resmi devlet töreni nedeniyle gösteri saatinde Şehitler Abidesi'nin ziyaretçilere kapalı olacağını belirtti.

Çanakkale Şehitler Abidesi, 18 Mart’taki resmi tören nedeniyle gösteri saatinde ziyarete kapalı olacak.

GÖSTERİ ÖNCESİ PROGRAM

SOLOTÜRK'ün Çanakkale programı kapsamında diğer uçuşlar ise şöyle:

17 Mart 2026 Salı – Gösteri uçuşu

Saat: 14:30

Yer: Anadolu Hamidiye Tabyası

15 Mart 2026 Pazar – Prova uçuşu

Saat: 14:00

Yer: Şehitler Abidesi

14 Mart 2026 Cumartesi – Prova uçuşu

Saat: 16:30

Yer: Anadolu Hamidiye Tabyası

SOLOTÜRK ʺXʺ hesabından alınmıştır.

14 Mart 2026 Cumartesi – Çevre tanıma uçuşu

Saat: 11:00 – Anadolu Hamidiye Tabyası

Saat: 11:30 – Şehitler Abidesi

YOĞUN KATILIM BEKLENİYOR

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çanakkale'de düzenlenen anma etkinliklerine yoğun katılım beklenirken, SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşları programın en ilgi çekici bölümlerinden biri olacak.

Özellikle 17 Mart'taki gösterinin halka açık olması nedeniyle izlemek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat.

⤵18 MART ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ VE ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'NİN 111. YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİK TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ ⤵

18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste
18 Mart rehberi: En güzel şiirler, ücretsiz müze ve etkinlikler tam liste

