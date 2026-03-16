Tekirdağ'da kreşte şiddet davasında mahkeme kararı açıklandı.



MAHKEME KARARI AÇIKLADI

Duruşmaya çocukları şiddet gören aileler ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan kreş müdürü E.Y, müdür yardımcısı T.K. ile öğretmenler S.M. ve B.Y. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti davayı karara bağlayarak öğretmen S.M'ye 9 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Sanıklardan T.K. ile E.Y. hakkında 1 yıl 6 ay, B.Y. hakkında ise 9 ay hapis cezasına hükmedildi. Cumhuriyet savcısı daha önce açıkladığı mütalaasında, sanık S.M. hakkında "kasten basit yaralama" ve "kötü muamele" suçlarından 13 yıla kadar, B.Y. hakkında aynı suçlardan 10 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Savcı ayrıca T.K. ve E.Y. için "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi" suçundan 2'şer yıla kadar hapis cezası istemişti.



GÜVENLİK KAMERALARI ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ağustos 2022'de bir annenin çocuğunun oyuncak bebeğin kollarını arkadan bağlayarak uyutmaya çalışmasını fark etmesiyle olay ortaya çıkmıştı. Çocuğun, özel kreşte uyumayan çocukların bu şekilde uyutulduğunu söylemesi üzerine veliler bir araya gelerek Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. İncelenen güvenlik kamerası görüntülerinde bazı öğretmenlerin çocuklara sert davrandığı ve çocukların defalarca şiddete maruz kaldığı belirlendi. Bunun üzerine öğretmenler ile kreş yöneticilerinin görevlerine son verildi ve haklarında dava açılmıştı.



