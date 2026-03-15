Olay anında önünde giden baba Coşkun Fırat, füzenin isabet ettiği yolu ve oğlunun tırını görüntüledi.

İran'da İsrail füzesinin isabet ettiği şoför 6 günlük yaşam savaşını kaybetti. (Fotoğraflar İHA'ya aittir.) ACI HABER HATAY'A ULAŞTI Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı.

Afganistan dönüşünde İran 'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'a mezar olan tırı görüntülendi. Ölen evladının ayakkabılarını yanında taşıyan baba tarafından kayda alınan görüntülerde; füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüldü.

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baba ocağına getirildi ve 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde göz yaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.



FÜZENİN İSABET ETTİĞİ TIRI BABA GÖRÜNTÜLEDİ

Füzenin isabet ettiği anda evladının aracının önünde tırıyla seyir halinde olan baba Coşkun Fırat, bombanın isabet ettiği yolu ve şarapnel parçasının isabet etmesiyle yoldan çıkan tırı görüntüledi.

EVLADININ AYAKKABILARINI YANINDAN AYIRMADI

Görüntülerde; füzenin isabet etmesiyle yolun delindiği görülürken, tırın kontrolden çıkarak yol kenarına uçtuğu görüldü ve şarapnel parçasının tırı delerek ilerlediği görüldü. Kayda aldığı görüntüde evladının ayakkabısını da yanında taşıyan baba Fırat'ın evladını ilk bulduğu yeri gösterdiği anlarsa yürekleri dağladı.

