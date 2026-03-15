İşte İran'da İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR'ı! Hayatını kaybeden Hataylı şoförün babası görüntüledi

Tebriz’de Afganistan’dan dönüş yolunda tırına isabet eden füzenin şarapnel parçasıyla ağır yaralanan Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat (29), kaldırıldığı Zencan’daki hastanede 6 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti; olayın ardından baba Coşkun Fırat, füzenin asfaltı deldiği noktayı ve şarapnelin tırda açtığı hasarı görüntüledi. Füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüldü.

  • Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füze şarapneli isabet eden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat hayatını kaybetti.
  • 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, ağır yaralanarak İran'ın Zencan Hastanesi'ne kaldırıldı ve 6 günlük tedavinin ardından öldü.
  • Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi ve 13 Mart Cuma günü defnedildi.
  • Olay anında önünde giden baba Coşkun Fırat, füzenin isabet ettiği yolu ve oğlunun tırını görüntüledi.
  • Füzenin deldiği asfalt yol ve şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüntülerde yer aldı.

Afganistan dönüşünde İran'ın Tebriz şehrinde tırına füzenin şarapnel parçasının isabet etmesiyle hayatını kaybeden Hataylı tır şoförü Hüseyin Fırat'a mezar olan tırı görüntülendi. Ölen evladının ayakkabılarını yanında taşıyan baba tarafından kayda alınan görüntülerde; füzenin deldiği asfalt yol dikkat çekerken şarapnel parçasının tırda açtığı hasar görüldü.

ACI HABER HATAY'A ULAŞTI
Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 29 yaşındaki Hüseyin Fırat, askerlik mesleğini bıraktıktan sonra baba mesleği olan tır şoförlüğünü sürdürerek ekmek parasını kazanıyordu. İstanbul'dan aldığı yükle Afganistan'a doğru yola çıkan Fırat, dönüş yolunda İran'ın Tebriz şehrine geldiği esnada düşen füzenin şarapnel parçalarının tıra isabet etmesiyle ağır yaralandı.

6 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Ağır yaralanan tır şoförü Fırat, İran'ın Zencan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Fırat, İran'da hastanede 6 gün süren hayat mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti. Fırat'ın cenazesi diplomatik işlemlerin ardından İran'dan Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde baba ocağına getirildi ve 13 Mart Cuma günü Mezarlık Kompleksi'nde göz yaşları içerisinde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

FÜZENİN İSABET ETTİĞİ TIRI BABA GÖRÜNTÜLEDİ

Füzenin isabet ettiği anda evladının aracının önünde tırıyla seyir halinde olan baba Coşkun Fırat, bombanın isabet ettiği yolu ve şarapnel parçasının isabet etmesiyle yoldan çıkan tırı görüntüledi.
EVLADININ AYAKKABILARINI YANINDAN AYIRMADI

Görüntülerde; füzenin isabet etmesiyle yolun delindiği görülürken, tırın kontrolden çıkarak yol kenarına uçtuğu görüldü ve şarapnel parçasının tırı delerek ilerlediği görüldü. Kayda aldığı görüntüde evladının ayakkabısını da yanında taşıyan baba Fırat'ın evladını ilk bulduğu yeri gösterdiği anlarsa yürekleri dağladı.
