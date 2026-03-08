Beyoğlu’nda yangın paniği: Oyuncu Umut Özkan zor anlar yaşadı

Beyoğlu’nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan binadaki yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bitişikteki binada yaşayan oyuncu Umut Özkan kedilerini alarak eşiyle birlikte son anda evden çıktı; olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş dairede yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve soğutma çalışması yaptı.
  • Yangın çıkan binanın bitişiğinde oturan oyuncu Umut Özkan eşi ve kedileriyle birlikte evden tahliye oldu.
  • Yapılan incelemelerde yangın çıkan dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi.
  • Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda 3 katlı metruk binanın en üst katındaki boş olduğu öğrenilen dairede yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairedeki yangını itfaiye ekipleri söndürdü. Yangın çıkan dairenin bitişiğindeki binada oturan oyuncu Umut Özkan eşiyle son anda evden çıktı. Özkan sosyal medya hesabından, "Bugün çok zor bir şey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen" açıklamasında bulundu.
BOŞ DAİREDE YANGIN PANİĞİ

Olay, 12 Mart Perşembe günü saat 19.00 sıralarında Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta bulunan 3 katlı metruk binanın en üst katında bulunan boş dairede yangın çıktı.
ALEVLERE TESLİM OLAN BİNA CEP TELEFONU KAMERASIYLA KAYDEDİLDİ

Alevlere teslim olan dairedeki yangını gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından dairede soğutma çalışması yapıldı. Yapılan incelemelerde dairede herhangi bir kişinin yaşamadığı tespit edildi. Dairenin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.
OYUNCU UMUT ÖZKAN ZOR ANLAR YAŞADI

Diğer yandan yangın sırasında evde bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan'ın kedilerini de alarak eşiyle son anda evden çıktıkları öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün çok zor birşey yaşadık. Hemen yan taraftaki bina yandı. Kedilerimizi aldık çıktık hemen. " diye konuştu.

OYUNCU ASLIHAN KARALAR DA BÜYÜK PANİK YAŞAMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz günlerde benzer şekilde, İstanbul Riva'daki evinde çıkan yangınla ölümden dönen genç oyuncu Aslıhan Karalar da çatıdan başlayan alevlerden köpeklerini kurtararak dışarı çıkmayı başarmıştı. Her iki olayda da can kaybı yaşanmazken, oyuncuların evlerinde çıkan yangınlar kısa sürede büyük paniğe neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde Aslıhan Karalar da yangın paniği yaşamıştı. (Fotoğraf Takvim arşive aittir.)

