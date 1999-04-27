Ekranların genç oyuncularından Aslıhan Karalar, İstanbul'un Riva semtindeki evinde çıkan yangınla büyük bir tehlike atlattı.
YANGIN EVİ SARDI
Gece saatlerinde çatıdan başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümünü sardı.
KÖPEKLERİNİ EVİN DIŞINA ÇIKARDI
Yangın sırasında evde bulunan Karalar, büyük panik yaşasa da ilk olarak köpeklerini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yoğun duman nedeniyle oyuncunun dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yapılan kontrollerde Karalar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Yangında evin bazı bölümlerinde ciddi maddi hasar meydana gelirken, oyuncunun birçok eşyasının da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Hastanede tedavi gören Karalar'ın arkadaşlarından kıyafet istediği de öğrenildi.
"ANNEM SAHURA KALKMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"
Yaşadığı korku dolu anları anlatan Karalar, olayın annesinin sahura kalkması sayesinde fark edildiğini belirterek "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış."şeklinde konuştu.
ÇOK SAYIDA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI ALDI
Yangının ardından oyuncuya sosyal medya üzerinden çok sayıda"geçmiş olsun"mesajı gönderildi.
SIK SORULAN SORULAR
▶Aslıhan Karalar kimdir?
Aslıhan Karalar, model ve oyuncudur. 2017 yılında Best Model of the World yarışmasını kazanarak tanınmıştır.
▶Aslıhan Karalar kaç yaşında?
27 Nisan 1999 doğumlu olan Karalar 26 yaşındadır.
▶Aslıhan Karalar nereli?
Oyuncu aslen Ankara kökenlidir. Annesi Çanakkaleli, babası ise Ankaralıdır.
▶Aslıhan Karalar hangi okullarda eğitim aldı?
Karalar, Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunudur. Daha sonra İngiltere'de King's College London'da işletme eğitimi aldı.
▶Aslıhan Karalar hangi yarışmayı kazandı?
2017'de Kıbrıs Girne'de düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasını kazandı ve aynı yıl Best Model of the World'de Türkiye'yi temsil etti.
▶Aslıhan Karalar hangi dizilerde oynadı?
Karalar, Şahin Tepesi dizisinde Ezgi karakterini canlandırdı. Ayrıca Kuruluş Osman dizisindeki Burçin rolüyle de dikkat çekti.