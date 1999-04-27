CANLI YAYIN
Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı

Aslıhan Karalar’ın Riva’daki evinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Çatıdan başlayan alevler kısa sürede evi sararken oyuncu köpeklerini kurtararak dışarı çıktı. Dumandan etkilenen Karalar hastaneye kaldırıldı ve “Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük” dedi. Oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

  • Oyuncu Aslıhan Karalar'ın İstanbul Riva'daki evinde gece saatlerinde çatıdan başlayan yangın çıktı.
  • Karalar yangın sırasında köpeklerini kurtardıktan sonra dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
  • Yangında evin bazı bölümleri ve oyuncunun birçok eşyası kullanılamaz hale geldi.
  • Olay, Karalar'ın annesinin sahura kalkması sayesinde fark edildi.
  • Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Ekranların genç oyuncularından Aslıhan Karalar, İstanbul'un Riva semtindeki evinde çıkan yangınla büyük bir tehlike atlattı.

Aslıhan Karalar / Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

YANGIN EVİ SARDI

Gece saatlerinde çatıdan başladığı belirtilen yangın kısa sürede büyüyerek evin büyük bölümünü sardı.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-3

KÖPEKLERİNİ EVİN DIŞINA ÇIKARDI

Yangın sırasında evde bulunan Karalar, büyük panik yaşasa da ilk olarak köpeklerini güvenli bir şekilde dışarı çıkardı.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-4

HASTANEYE KALDIRILDI

Yoğun duman nedeniyle oyuncunun dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-5

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yapılan kontrollerde Karalar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Yangından görüntüler

EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında evin bazı bölümlerinde ciddi maddi hasar meydana gelirken, oyuncunun birçok eşyasının da kullanılamaz hale geldiği ifade edildi. Hastanede tedavi gören Karalar'ın arkadaşlarından kıyafet istediği de öğrenildi.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-7

"ANNEM SAHURA KALKMASAYDI ÖLMÜŞTÜK"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Karalar, olayın annesinin sahura kalkması sayesinde fark edildiğini belirterek "Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış."şeklinde konuştu.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-8

ÇOK SAYIDA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI ALDI

Yangının ardından oyuncuya sosyal medya üzerinden çok sayıda"geçmiş olsun"mesajı gönderildi.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-9

SIK SORULAN SORULAR

Aslıhan Karalar kimdir?

Aslıhan Karalar, model ve oyuncudur. 2017 yılında Best Model of the World yarışmasını kazanarak tanınmıştır.

Aslıhan Karalar kaç yaşında?

27 Nisan 1999 doğumlu olan Karalar 26 yaşındadır.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-10

Aslıhan Karalar nereli?

Oyuncu aslen Ankara kökenlidir. Annesi Çanakkaleli, babası ise Ankaralıdır.

Aslıhan Karalar hangi okullarda eğitim aldı?

Karalar, Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi mezunudur. Daha sonra İngiltere'de King's College London'da işletme eğitimi aldı.

Oyuncu Aslıhan Karalar ölümden döndü: Riva’daki evinde yangın çıktı-11

Aslıhan Karalar hangi yarışmayı kazandı?

2017'de Kıbrıs Girne'de düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasını kazandı ve aynı yıl Best Model of the World'de Türkiye'yi temsil etti.

Aslıhan Karalar hangi dizilerde oynadı?

Karalar, Şahin Tepesi dizisinde Ezgi karakterini canlandırdı. Ayrıca Kuruluş Osman dizisindeki Burçin rolüyle de dikkat çekti.

