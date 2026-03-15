Aksaray’da feci kaza: Anne ve baba öldü, 4 çocuk ağır yaralandı

Aksaray’da Ömer Koç idaresindeki otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir aile yok oldu. Anne ve baba hayatını kaybetti. Araçta bulunan 4 çocuk da ağır yaralandı. Ailenin bayram tatili için İstanbul’dan Nevşehir’e gitmekte olduğu öğrenildi.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
Aksaray'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve baba hayatını kaybetti, 4 çocuğu ağır yaralandı.

FECİ KAZADA ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Ömer Koç idaresindeki 34 EBH 87 plakalı otomobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu Yalman köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, sürücü Koç'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada ağır yaralanan anne Zeliha Koç ve 4 çocuğu, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

ANNE TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Anne Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, Koç ailesinin bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan memleketleri Nevşehir'e gittikleri öğrenildi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler