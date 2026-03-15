Aksaray-Nevşehir karayolu Yalman köyü yakınlarında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü Ömer Koç ve eşi Zeliha Koç hayatını kaybetti.

Kazada Koç çiftinin 4 çocuğu ağır yaralanarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin bayram tatili nedeniyle İstanbul'dan Nevşehir'e gitmekte olduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.