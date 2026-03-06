Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak kardeşinin şüpheli ölümüyle ilgili yardım istedi. Adem Arıkan, kardeşinin olay gecesi oğluyla pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu ve Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eve getirildiğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Arıkan'ın eski eşinin evinde iki saat kaldığı, ardından ambulans çağrıldığı görüldü.
Dünkü yayında ise yurt dışından programa bağlanan bir izleyici, maktulün kızı Sude Arıkan'ın Dubai'de "Onur" adlı bir kişiyle buluştuğunu ve alkol aldıktan sonra babasının ölümüyle ilgili korkunç bir itirafta bulunduğunu iddia etti.
İhbarda bulunan kişi, Sude'nin"Babamı annem ve arkadaşı öldürdü" dediğini ve bu konuşmaların ses kaydının Onur adlı kişide mevcut olduğunu öne sürdü.''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dedi''
Sude'nin Onur isimli şahsa,"Babam artık yok, annem ve arkadaşı babamı öldürdü. İnternetten nasıl zehirlenir diye bakmışlar, sonra zehri içli köftenin içine koyup piknikte babama yedirmişler"dediği iddia edildi.
Sude Arıkan ise canlı yayında bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak"Onur diye kimseyle tanışmadım"savunmasını yaptı.
DUBAİ'DEKİ ESRARENGİZ "ONUR" KİM?
Canlı yayına gelen ihbara göre; Sude Arıkan Dubai'de Onur isimli şahsın aracına binerek bir mekana gitti. İddia sahibi, Sude'nin o gece alkolün etkisiyle babasının şüpheli ölümü hakkında bildiklerini anlattığını ve Onur'un bu itirafları kaydettiğini savundu. Kayıtların emniyete iletileceği belirtilirken, Sude Arıkan stüdyoda köşeye sıkıştı. Genç kız, Dubai'de böyle bir görüşme gerçekleştirmediğini iddia etti.
"BENDEN BİLECEKLER" FERYADI VE TUVALETE DÖKÜLEN DELİLLER
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugünkü canlı yayınında, 44 yaşındaki emlak zengini Ramazan Arıkan'ın ölümüyle ilgili sarsıcı bir gelişme daha yaşandı.
Yayına çıkan komşular, olay gününe dair çarpıcı tanıklıklar paylaştı. Ramazan Arıkan'ın hayatını kaybettiği apartmanın sakinleri, evde bitmek bilmeyen kavgaların rutin olduğunu belirtti. Olay günü duydukları gürültüye "Her zamanki kavgalardan biri"diyerek kulak asmadıklarını söyleyen tanıklar, eve girdiklerinde Sultan Hanım'ın şüpheli tavırlarıyla karşılaştıklarını anlattı. Sultan Hanım'ın cansız beden başında "Şimdi benden bilecekler, ben yapmadım" diyerek yerlere yatıp ağlaması, Müge Anlı tarafından bir suçluluk psikolojisi göstergesi olarak değerlendirildi.
En sarsıcı iddia ise delil karartma üzerine oldu: Komşular, Ramazan Arıkan'ın yanındaki kahverengi sıvıyla dolu bardağın, Sultan Hanım tarafından"delil kalmasın"denilerek tuvalete döküldüğünü öne sürdü.Sude Arıkan'dan Dubai ve Miras itirafı
AİLENİN İÇİNE SIZAN SAHTE DOST: TIR ŞOFÖRÜ MUSTAFA
Kızı Sude Arıkan, ailesinin huzurunu kaçıran Mustafa isimli şahısla ilgili bilinmeyenleri tek tek anlattı. Annesinin eski bir tanıdığı olan tır şoförü Mustafa'nın, eve "aile dostu" maskesiyle girdiğini, babasıyla arkadaşlık kurduğunu hatta kardeşi Batuhan'ın bu şahsı çok sevdiğini belirtti. Sude'nin, bugüne kadar sessiz kalmasının sebebinin ise annesinin telkinleri ve baskısı olduğunu ima edildi.
KAYIP KAMERA VE YIRTIK ATLET BİLMECESİ
Olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu kanıtlayacak kritik delillerin ortadan kaybolduğu iddia edildi. Ramazan Arıkan'ın aracındaki yol kamerasının sökülmüş olması şüpheleri artırırken, bir başka detay stüdyoyu buz kestirdi. Olay günü evde bulunan bir tanığın Sude'ye aktardığına göre; Ramazan Arıkan'ın atletinin aşırı yırtık olduğu ve annesinin bu atleti "delil olur" düşüncesiyle"Hemen atın" dediği iddia edildi. Bu durum, ölüm öncesi bir arbede yaşandığı ihtimalini güçlendirdi.
"KARDEŞİM ONA 'BABA' DİYORDU"
Miras kavgası iddialarıyla sarsılan dosyada en acı detay ise Sude'nin 16 yaşındaki kardeşi Batuhan'ın, annesinin sevgilisi Mustafa'ya mesajlarında "Baba" diye hitap etmesi oldu. Müge Anlı, bir annenin çocuklarını böyle bir kaosun içine sürüklemesinin büyük bir dram olduğunu vurguladı.
100 MİLYON LİRALIK ŞÜPHELİ ÖLÜMÜN PERDE ARKASI
Ankara'da 16 Kasım'da eski eşinin evinde hayatını kaybeden Ramazan Arıkan'ın ölümü, beraberinde büyük bir miras kavgasını da getirdi. Yaklaşık 100 milyon liralık mal varlığı bulunan Arıkan'ın; Ankara, Aydın ve Dubai'deki mülkleri nedeniyle eski eşi Sultan Seki ve Mustafa Ünal tarafından zehirlendiği iddia ediliyor.
KRİTİK BEKLEYİŞ
Müge Anlı stüdyosunda tansiyonun bir an bile düşmediği olayda, şimdi gözler Dubai'den dönmesi beklenen eski eş Sultan Seki ve Mustafa Ünal'ın vereceği yeni ifadelere çevrildi.
MERAK EDİLENLER
Ramazan Arıkan nasıl öldü?
Ankara'daki incelemelere göre ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti; zehirlenme ihtimali üzerinde duruluyor.
Dubai'deki ses kaydı iddiası nedir?
Bir izleyici, Sude Arıkan'ın Dubai'de "Babamı annem ve arkadaşı öldürdü"dediğini ve bunun ses kaydı olduğunu öne sürdü.
Mustafa Ünal'ın olaydaki rolü ne?
Arıkan'ın eski eşi Sultan Seki ile ilişkisi olduğu ve olay gecesi maktulü eve getiren kişilerden biri olduğu iddia ediliyor.
(Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)