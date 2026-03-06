Ramazan Arıkan'ın ağabeyi Adem Arıkan, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak kardeşinin şüpheli ölümüyle ilgili yardım istedi. Adem Arıkan, kardeşinin olay gecesi oğluyla pikniğe gittiğini, akşam saatlerinde ise oğlu ve Mustafa Ünal tarafından ayakta duramaz halde eve getirildiğini söyledi. Güvenlik kamerası kayıtlarında Arıkan'ın eski eşinin evinde iki saat kaldığı, ardından ambulans çağrıldığı görüldü.

Dünkü yayında ise yurt dışından programa bağlanan bir izleyici, maktulün kızı Sude Arıkan'ın Dubai'de "Onur" adlı bir kişiyle buluştuğunu ve alkol aldıktan sonra babasının ölümüyle ilgili korkunç bir itirafta bulunduğunu iddia etti.

İhbarda bulunan kişi, Sude'nin"Babamı annem ve arkadaşı öldürdü" dediğini ve bu konuşmaların ses kaydının Onur adlı kişide mevcut olduğunu öne sürdü.

''Babamı 'annem ve arkadaşı öldürdü' dedi''