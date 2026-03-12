Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 8 Şubat'ta bir restoranda 15 yaşındaki Batuğ Y., tanımadığı Kayra K. Ç. ve Batuhan K. isimli gençler tarafından saldırıya uğradı.

Saldırı sonucu burnu kırılan Batuğ Y. ameliyat oldu ve psikolojik destek almaya başladı.

Güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden kimlikleri tespit edilen Batuhan K. ve Kayra K. Ç. gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, akran zorbalığına karşı yasa çıkartılması gerektiğini belirtti.

Baba Yılmaz, ailelerin çocuklarına sahip çıkması ve bilinçli birey yetiştirmesi gerektiğini vurguladı.

8 Şubat tarihinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, Batuğ Y. (15) arkadaşları ile birlikte vakit geçirmek ve bir şeyler yemek üzere bir zincir restoran bayisine geldi. 2 arkadaşı ile birlikte masaya oturan Batuğ Y.'nin yanına bir süre sonra 15-16 yaşlarında tanımadığı bir kişi geldi. İsminin Kayra K. Ç. olduğu öğrenilen genç "Neden bakıyorsun" diyerek önce Batuğ Y.'nin oturduğu sandalyeye tekme vurdu. Ardından Batuğ Y.'nin yüzüne doğru tokat attı. Bu sırada Kayra K. Ç.'nin çevresinde toplanan bir grup içerisinde isminin Batuhan K. olduğu öğrenilen aynı yaşlardaki genç Batuğ Y.'ye yumruk attı. Akran zorbalığına uğrayan gencin burnu kırıldı. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.) "Neden bakıyorsun" darbesi: 15 yaşındaki gencin burnu kırıldı OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay anı işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, gençler arasındaki kısa süreli arbede işyerinde bulunan bir vatandaşın araya girmesi ile sonlandı. Aldığı yumruk darbesi ile yüzünden yaralanan Batuğ Y. kendi imkanları ile hastaneye giderken, yapılan kontrollerde burnunun kırıldığı belirlendi. Olayın ardından ameliyat olan gencin tedavisi devam ederken, Batuğ Y.'nin ailesi polis merkezine giderek şahıslar hakkında şikayetçi oldu. Konyaaltı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemeleri sonucu kimlikleri tespit edilen Batuhan K. ve Kayra K. Ç. ikametlerinde gözaltına alınarak işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Burnu kırılan gencin ailesi duruma isyan etti. (Haberin fotoğrafları İHA'ya aittir.)



BABADAN AKRAN ZORBALIĞINA TEPKİ



Burnunda kırıklar bulunan ve rapor alan Batuğ Y.'nin babası Cihangir Yılmaz, yaşanan akran zorbalığına tepki gösterdi. Oğlunun olay sonrası psikolojik destek almaya başladığını ve akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartılması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "8 Şubat tarihinde akşam saat 20.00 sıralarında oğlum kuzenleri ile birlikte yemek yerken kendi akranı 8-9 tane çocuk mekana geliyor. İçlerinden bir tanesi 'Bana niye bakıyorsun' diyerek masaya tekme vuruyor. Oğlum da 'Ben sizi tanımıyorum' derken arkadan birisi gelip yumruk vuruyor. Bunun sonucunda burnunda kırıklar meydana geliyor. Ertesi gün ameliyat oldu. Şu anda tedavisi devam ediyor. Ama psikolojisi bozuk, destek alıyoruz. Devletimizin bu konuda akran zorbalığına karşı bir yasa çıkartması gerekiyor" dedi.