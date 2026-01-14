PODCAST CANLI YAYIN

Biri yolcu indirip dövdü diğeri camdan atlayıp kavgaya girdi! İETT teröründe son durak Üsküdar: Magandalık anları kamerada

Üsküdar'da Harem hattında çalışan bir İETT şoförü, otobüsün camından atlayarak kavgaya girişti. Hızını alamayan trafik magandası kavgaya ayırmaya gelen suçsuz birini de yumrukladı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Geçtiğimiz aylarda Çekmeköy'de bir İETT şoförü yolcuyu araçtan indirip küfür kıyamet dövmüştü. Eyüpsultan'da da bir başka İETT sürücüsü tartıştığı bisikletliyi otobüsün altına almaya teşebbüs etmişti. Gelinen bu noktada İETT'deki sıkıntıların kaza ve arızalardan ibaret olmadığı, toplum güvenliğini tehdit eden bir boyuta ulaştığı görüldü.

Megakent İstanbul'da "İETT" merkezli skandallar zinciri katlanarak büyüyor.

Gün aşırı kaza, arıza, sefer iptali gibi durumlarla gündeme gelen İETT ve şoförleri trafiğin huzurunu kaçıran eylemlerde de başı çekiyor.

İstanbul'da Üsküdar'da sabah saatlerinde tepki çeken bir görüntü kayıtlara geçti.
KAVGA İÇİN OTOBÜSÜN CAMINDAN ATLADI

Harem hattında çalışan bir İETT sürücüsü ile otomobil arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İETT sürücüsü aracın camından atlayarak kavgaya girişti.

İETT şoförü kontrolden çıktı! Üsküdar’da trafikte yumruklu kavga



Yumrukların etkisiyle iki sürücü yolu ayıran refüje düştü.
KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞANA YUMRUK ATTI

Dahası İETT şoförü kavgayı ayırmaya çalışan kişiye yanlışlıkla yumruk attı.
YOLCUYU İNDİRİP KÜFÜR EDE EDE DÖVDÜ

Geçtiğimiz aylarda da Çekmeköy'de bir İETT şoförü tartışma yaşadığı yolcuyu araçtan indirip küfürler ederek dövmüştü. İETT’de skandal görüntü


Yolcu hastaneye gidip İETT şoföründen şikayetçi olmuştu.
Eyüpsultan’da İETT dehşeti! Şoför bisikletliye çarpıp kaçtı: O anlar kamerada


İETT ŞOFÖRÜ TARTIŞTIĞI BİSİKLETLİYE ÇARPTI

Eyüpsultan'da ise bir İETT şoförü, trafikte tartıştığı bisiklet sürücüsü İslam Erkul'a çarpıp olay yerinden kaçmıştı. Yaralanan Erkul hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Eyüpsultan’da İETT dehşeti



Erkul yaşadığı dehşeti, "Arkamdan gelirken korktum. İçimde bir his vardı bana çarpıp kaçar mı diye. Direksiyonu üzerime kırıp beni savurdu. Zaten orada ne olduğunu görmedim. Bir baktım yerde sürükleniyorum. Burnum aşağıda yüzüm yerde sürükleniyor. O hızla kaçıp gitti. Bilerek ölüme teşebbüs etti" sözleriyle anlattı.

