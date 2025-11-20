PODCAST CANLI YAYIN
İETT otobüsünde kavga: Şoför yolcuyu araçtan indirip saldırdı

Çekmeköy'de İETT otobüsü şoförünün tartışma yaşadığı yolcuyu araçtan indirip, saldırması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Şile Otoyolu Çekmeköy mevkisinde, Sultanbeyli-Mecidiyeköy seferini gerçekleştiren otobüse binen bir kişi ile şoför arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında otobüs şoförü, yolcuyu araçtan indirip saldırdı.

Yaşananlar yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde otobüs şoförünün saldırdığı yolcuya küfür içerikli sözler sarf ettiği, bir süre sonra trafikteki başka sürücülerle de tartıştığı görülüyor.

Öte yandan, yolcunun hastaneye giderek darp raporu aldığı ve İETT şoföründen şikayetçi olduğu öğrenildi.

