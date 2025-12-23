Ünlülerin villada yaptıkları alem ortaya çıktı: İtirafçılar tek tek konuşmaya başladı!

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan iş adamı Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oldu. Yeniköy'deki yalısı ve yatında uyuşturucu partileri verdiği ortaya çıkan Garipoğlu'nun düzenlediği partilere magazin dünyasının ünlü isimlerinin katıldığı öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra Garipoğlu'nun avukatlarının telefonunu silmesi talimatı verilen şoför Ahmet Akçay, Garipoğlu'nun 15 günde bir yalıda uyuşturucu partisi verdiğini ifade etti.

HALA ARANIYORLAR

Aktaş, ifadesinde partilere Derin Talu, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin ve Burak Ateş'in katıldığını ve partiler devam ederken üst kata çıkmasının yasak olduğunu söyledi. Garipoğlu'nun şoförü partilere 'eskort' diye nitelendiren kadınların çağrıldığını belirtti. Uyuşturucu soruşturması kapsamında manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve organizatör Mert Vidinli hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Haber: Atakan Irmak