Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

Ünlü isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan şafak baskınında İrem Sak, Aleyna Tilki ve Danla Bilic gözaltına alınırken, adreste bulunmayan ve yurtdışında olan ünlüler için yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlü isimlere yönelik başlattığı uyuşturucu operasyonu genişledi. Yürütülen soruşturmada, bazı ünlü kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şeyma Subaşı, Melisa Döngel, Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Cihan Şensözlü, Mert Vidinli, Mümine Senna Yıldız, Şevval Şahin ve Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi. 10 isimden Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu dört isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Yusuf Güney'in yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin'in adreslerinde bulunamadığı bu üç ismin de yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

