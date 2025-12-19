Ünlülere uyuşturucu operasyonu!

Şeyma Subaşı

YAKALAMA KARARI ÇIKTI!

Şeyma Subaşı, Melisa Döngel, Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Biliç, Cihan Şensözlü, Mert Vidinli, Mümine Senna Yıldız, Şevval Şahin ve Yusuf Güney hakkında gözaltı kararı verildi. 10 isimden Aleyna Tilki, Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve İrem Sak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu dört isim Adli Tıp'ta kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakıldı. Melisa Döngel, Cihan Şensözlü ve Yusuf Güney'in yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Şeyma Subaşı, Mert Vidinli ve Şevval Şahin'in adreslerinde bulunamadığı bu üç ismin de yurtdışında olduğu tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.